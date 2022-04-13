Германист считает, что глава ХДС пытается повысить популярность из-за критики Шольца

Как сообщает NEWS.ru, в своей беседе с журналистом издания руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов объяснил, почему Мерцу стоит более понятно формулировать свои претензии и объяснять, что конкретно он имеет в виду. Германист дал свою оценку высказыванию Мерца, который призвал Шольца рассказать немецкому народу правду о текущей кризисной ситуации, в которой страна оказалась из-за принятия антироссийских санкций.
Белов обращает внимание на то, что ФРГ сейчас столкнулась с большим количеством проблем, включая и ограничения поставок угля из России. Также в стране актуальным остается вопрос о возможных последствиях отказа от российского газа и разрабатываются меры, которые планируется принять на фоне его возможного дефицита.
Эксперт считает, что Мерц своими комментариями демонстрирует стандартную работу оппозиционной фракции. Белов отмечает, что слова Мерца имели бы намного больше веса, если бы он конкретно отметил, что ему не хватает в работе правительства и какие меры стоит предпринять. Белов призывает лидера ХДС выступить с конкретными заявлениями от лица фракции.
Германист отмечает, что сейчас жители ФРГ действительно жалуются на подорожание продуктов (некоторые товары стали стоить на 20-30% дороже), инфляцию, поток вынужденных переселенцев с Украины. Белов заявил, что в страну прибыло порядка 350 тысяч беженцев. Но пока в Германии не наблюдается серьезных общественных волнений и граждане продолжают жить своей обычной жизнью.
Эксперт обращает внимание на то, что украинские беженцы свободно перемещаются по территории Евросоюза, поэтому нельзя точно сказать, сколько их находится сейчас в Германии, но в любом случае, основной поток переселенцев приняла Польша. Белов подчеркнул, что беженцы, даже несмотря на уважительное отношение к ним со стороны европейцев, не всегда вызывают положительные чувства, и это факт. Мерц пытается манипулировать этими фактами, чтобы повысить популярность своей партии, — при том, что подорожание товаров и высокую инфляцию власти ФРГ не отрицают и не скрывают.
Ранее Мерц выступил в эфире программы «Вести» с заявлением, что после введения антироссийских санкций наивысшая точка благосостояния страны осталась в прошлом на неопределенное время. Политик считает, что ситуация еще более осложнилась, и призвал Шольца признаться в этом.