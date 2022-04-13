Германист считает, что глава ХДС пытается повысить популярность из-за критики Шольца

Эксперт обращает внимание на то, что украинские беженцы свободно перемещаются по территории Евросоюза, поэтому нельзя точно сказать, сколько их находится сейчас в Германии, но в любом случае, основной поток переселенцев приняла Польша. Белов подчеркнул, что беженцы, даже несмотря на уважительное отношение к ним со стороны европейцев, не всегда вызывают положительные чувства, и это факт. Мерц пытается манипулировать этими фактами, чтобы повысить популярность своей партии, — при том, что подорожание товаров и высокую инфляцию власти ФРГ не отрицают и не скрывают.