58-летний ишимец, который убил и сжег супружескую пару, получит 20 лет тюрьмы

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь с 20 на 21 декабря 2020 года в с. Боровое Ишимского района фигурант в ходе ссоры в надворной постройке причинил мужчине телесные повреждения. Опасаясь, что супруга потерпевшего сообщит в правоохранительные органы, злоумышленник нанес ей на кухне удары по голове бутылкой. После этого он обложил тело каждого из супругов резиновыми колесами, облил их бензином, моторным маслом и поджег.