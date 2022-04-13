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58-летний ишимец, который убил и сжег супружескую пару, получит 20 лет тюрьмы

13 апреля 05:40
Фото: 1Mi
В пресс-службе прокуратуры Тюменской области рассказали, что ишимец, который в ночь с 20 на 21 декабря, в селе Боровое избил соседа, размозжил бутылкой голову его жены, а после поджег тела их обоих, отправится в колонию строгого режима на 20 лет, а как выйдет, в течение года будет ограничен в свободе передвижения.
Сюжет
Тюмень

«Верховный Суд РФ, рассмотрев апелляционную жалобу осужденного, оставил без изменения приговор Тюменского областного суда от 24 января 2022 года, которым на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей осужден 58-летний мужчина, проживавший в Ишимском районе без регистрации»,сообщили в ведомстве.

Преступника обвиняют по статьям убийства двух лиц, совершенных опасным способом, с целью скрыть другое преступление, умышленного уничтожения чужого имущества, совершенного путем поджога.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь с 20 на 21 декабря 2020 года в с. Боровое Ишимского района фигурант в ходе ссоры в надворной постройке причинил мужчине телесные повреждения. Опасаясь, что супруга потерпевшего сообщит в правоохранительные органы, злоумышленник нанес ей на кухне удары по голове бутылкой. После этого он обложил тело каждого из супругов резиновыми колесами, облил их бензином, моторным маслом и поджег.

Тела, уложенные среди резиновых колес и облитые бензином вперемешку с моторным маслом, сильно обгорели, из-за этого экспертиза не смогла установить причину смерти супругов. Занявшееся пламя спалило их дом и хозпостройки.

Было подсчитано, что размер причиненного ущерба — более 1,4 млн рублей. Присяжные единодушно признали мужчину виновным в инкриминируемых деяниях и не заслуживающим снисхождения.

Теперь убийца не только отсидит 20 лет, но и выплатит сыновьям погибших более 4 млн. рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

Ранее «Наш город» писал о первом заседании в Ленинском райсуде по делу 25-летнего Нурлана Сафарова, обвиняемого в истязании несовершеннолетней, половом сношении и убийстве. Его оставили под стражей до первого месяца осени.

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