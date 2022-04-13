3 новых детских сада открыто в Тюмени в 2021 году

Одно из детских дошкольных учреждений построено на территории ЖК «Плеханово», второе — у ЖК «Видный».
Третий детский сад стоит в районе улиц Московский тракт — Магнитогорская — Невская.
Еще сделали капитальный ремонт в 4 зданиях, принадлежащих домам-интернатам. Подчеркивается, что теперь там созданы домашние условия и обеспечена организация профессионального ухода.
Ранее мы писали, что глава администрации города Тюмени Руслан Кухарук анонсировал капремонт в дошкольном отделении МАОУ СОШ № 89 на улице Мельничной, 80, д/с № 112 на улице Волгоградская. Ремонтные работы должны состояться в этом году.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является программа реализации национального проекта «Демография».
В прошлом году по оценкам федеральных экспертов, Тюменская область попадала в зеленую зону по темпам финансирования нацпроектов. К началу сентября на нацпроекты в регионе направили порядка 5,6 млрд рублей. Наиболее существенные объемы расходов регистрируются по направлению «Демография» и «Жилье и городская среда».