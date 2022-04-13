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3 новых детских сада открыто в Тюмени в 2021 году

13 апреля 07:57
Фото: 1Mi
В Информцентре правительства Тюменской области рассказали об итогах нацпроекта «Демография» в 2021 году. В частности, было построено и открыто сразу 3 новых детских сада, все они располагаются в столице региона.
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Тюмень

Одно из детских дошкольных учреждений построено на территории ЖК «Плеханово», второе — у ЖК «Видный».

Третий детский сад стоит в районе улиц Московский тракт — Магнитогорская — Невская.

Еще сделали капитальный ремонт в 4 зданиях, принадлежащих домам-интернатам. Подчеркивается, что теперь там созданы домашние условия и обеспечена организация профессионального ухода.

Ранее мы писали, что глава администрации города Тюмени Руслан Кухарук анонсировал капремонт в дошкольном отделении МАОУ СОШ № 89 на улице Мельничной, 80, д/с № 112 на улице Волгоградская. Ремонтные работы должны состояться в этом году.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является программа реализации национального проекта «Демография».

В прошлом году по оценкам федеральных экспертов, Тюменская область попадала в зеленую зону по темпам финансирования нацпроектов. К началу сентября на нацпроекты в регионе направили порядка 5,6 млрд рублей. Наиболее существенные объемы расходов регистрируются по направлению «Демография» и «Жилье и городская среда».

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