«20 главных событий России за 20 лет»: Рост среднего уровня благосостояния

Достовернее всего о реальном уровне благосостояния россиян свидетельствует развитие ритейла. Магазины шаговой доступности, супермаркеты и торговые галереи в каждом городском микрорайоне и наконец целые гипермоллы. На один миллион жителей в среднем приходится по 525 розничных точек. В минувшем году на 93 % выросла доля интернет-торговли. 20 лет назад все это было в диковинку. Крупные ТЦ тогда только открывались в столице. В 2002ом в Мытищах появился первый Ашан. Затем последовал взрывной рост, а в 2005-ом отечественная «Пятерочка» вышла на Лондонскую биржу. Предложение порождается спросом и если каждый вечер в Ашанах, Магнитах и Лентах столпотворения, то значит их услуги востребованы именно в таких масштабах. А мало кто ходит просто разглядывать витрины, как это было во времена советского дефицита.