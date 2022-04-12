В Тюменской области зарегистрировано 8 случаев укусов клещей

Опасный сезон официально начался с 30 марта, и с этого дня из-за клещей медицинская помощь понадобилась один раз в Заводоуковске, один раз в Ишиме, дважды в Тюменском районе и четырежды в Сладковском.
Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.
«Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано»,подчеркивают в Роспотребнадзоре.
Там же тюменцам напоминают, что вакцинация — наиболее эффективный метод профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.
Клещи не единственная проблема, которая повторилась в регионе с приходом весны. Тюменцы все отчетливее начинают ощущать запах дыма от пожаров, которые разгораются на полях области. Известно, что вчера уже горела трава в Ишиме, а сегодня утром в воздухе Тюмени стоял смог, который принесло из Омской области.