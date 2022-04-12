nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области зарегистрировано 8 случаев укусов клещей

12 апреля 07:37
Фото: 1Mi
К сегодняшнему дню в медицинские учреждения Тюменской области обратились 8 тюменцев по той причине, что к ним присосались клещи. Среди обратившихся есть двое детей, которым младше 14 лет. О числе случаев укуса этих насекомых рассказали в местном Управлении Роспотребнадзора.

Опасный сезон официально начался с 30 марта, и с этого дня из-за клещей медицинская помощь понадобилась один раз в Заводоуковске, один раз в Ишиме, дважды в Тюменском районе и четырежды в Сладковском.

Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

«Случаев заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом не зарегистрировано»,подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Там же тюменцам напоминают, что вакцинация — наиболее эффективный метод профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.

Клещи не единственная проблема, которая повторилась в регионе с приходом весны. Тюменцы все отчетливее начинают ощущать запах дыма от пожаров, которые разгораются на полях области. Известно, что вчера уже горела трава в Ишиме, а сегодня утром в воздухе Тюмени стоял смог, который принесло из Омской области.

Материалы по теме
Ишим накрывает смог от пожаров, а снег в лесах еще до конца не растаялВ Тюмени и по области с раннего утра висит запах гариСмог в Тюмени появился из-за пожаров в Омской области
#Новости#Клещевой энцефалит#Клещи#Тюменская область#Вакцинация#Валерия Карашлийска#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25