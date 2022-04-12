В Тюменской области зарегистрировано 8 случаев укусов клещей

Клещи не единственная проблема, которая повторилась в регионе с приходом весны. Тюменцы все отчетливее начинают ощущать запах дыма от пожаров, которые разгораются на полях области. Известно, что вчера уже горела трава в Ишиме, а сегодня утром в воздухе Тюмени стоял смог, который принесло из Омской области.