В Тюмени и по области с раннего утра висит запах гари

В ведомстве предположили, что горит, возможно, в соседних регионах.
За вчерашние сутки, добавили в Управлении МЧС, по области ликвидированы 11 возгораний сухой травы, техногенных пожаров не было.
В метеослужбе, а именно в Тюменском ЦГМ» — филиале ФГБУ «Обь-Иртышкое УГМС» получить оперативный комментарий не получилось.
Однако в воздухе горожанам явственно видна дымка, какая бывает от занявшегося пожара.
Ранее «Наш город» писал, что вчера, 11 апреля, в Ишиме горели поля, над городом простерся смог.