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В Тюмени и по области с раннего утра висит запах гари

12 апреля 04:43
Фото: «НашГород»
Сегодня, 12 апреля, тюменцы с раннего утра начали ощущать в воздухе запах гари. Особенно сильно тянет со стороны моста Мельникайте, рядом с которым располагается Гагаринская роща. Однако в пресс-службе МЧС «Нашему городу» сообщили, что в Тюмени и области в данный момент пожаров не зафиксировано.

В ведомстве предположили, что горит, возможно, в соседних регионах.

За вчерашние сутки, добавили в Управлении МЧС, по области ликвидированы 11 возгораний сухой травы, техногенных пожаров не было.

В метеослужбе, а именно в Тюменском ЦГМ» — филиале ФГБУ «Обь-Иртышкое УГМС» получить оперативный комментарий не получилось.

Однако в воздухе горожанам явственно видна дымка, какая бывает от занявшегося пожара.

Ранее «Наш город» писал, что вчера, 11 апреля, в Ишиме горели поля, над городом простерся смог.

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