В Тюмени и по области с раннего утра висит запах гари

Сегодня, 12 апреля, тюменцы с раннего утра начали ощущать в воздухе запах гари. Особенно сильно тянет со стороны моста Мельникайте, рядом с которым располагается Гагаринская роща. Однако в пресс-службе МЧС «Нашему городу» сообщили, что в Тюмени и области в данный момент пожаров не зафиксировано.

В ведомстве предположили, что горит, возможно, в соседних регионах. За вчерашние сутки, добавили в Управлении МЧС, по области ликвидированы 11 возгораний сухой травы, техногенных пожаров не было. В метеослужбе, а именно в Тюменском ЦГМ» — филиале ФГБУ «Обь-Иртышкое УГМС» получить оперативный комментарий не получилось. Однако в воздухе горожанам явственно видна дымка, какая бывает от занявшегося пожара. Ранее «Наш город» писал, что вчера, 11 апреля, в Ишиме горели поля, над городом простерся смог. Материалы по теме 58 пожаров зафиксировано за минувшую неделю в Тюменской области Ишим накрывает смог от пожаров, а снег в лесах еще до конца не растаял