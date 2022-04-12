В Москве прошло обсуждение вопросов сотрудничества России и Сербии

Как отметил Антон Кобяков, РФ и Сербия всегда вели активный политический диалог, и в нынешней ситуации республика не поддержала антироссийские санкции, проявив тем самым дружественный жест по отношению к Москве. Кобяков напомнил, что у наших стран общие история, культура, менталитет, православные традиции, и это их объединяет. Он заявил, что нужно сохранять историческую память, сообщает newsnn.ru.
На встрече обсудили развивающееся двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, в том числе планы Сербии участвовать в ПМЭФ-2022, ВЭФ и других деловых мероприятиях в РФ.
По словам Момчило Бабича, сейчас Белград готовит свою делегацию для участия в ПМЭФ. Также, отметил он, сербский народ заинтересован в развитии культурного взаимодействия с РФ, есть предложение открыть Сербский культурный центр в Москве, а также почетные консульства Сербии в РФ.
Страны намерены увеличить у себя количество городов-побратимов и подписать соглашение о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и ведущими средствами массовой информации Сербии.
Напомним, юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. Официальный информационный партнер юбилейного ПМЭФ-2022 - холдинг 1MI.