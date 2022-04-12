В Москве прошло обсуждение вопросов сотрудничества России и Сербии

Как отметил Антон Кобяков, РФ и Сербия всегда вели активный политический диалог, и в нынешней ситуации республика не поддержала антироссийские санкции, проявив тем самым дружественный жест по отношению к Москве. Кобяков напомнил, что у наших стран общие история, культура, менталитет, православные традиции, и это их объединяет. Он заявил, что нужно сохранять историческую память, сообщает newsnn.ru.