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В Москве прошло обсуждение вопросов сотрудничества России и Сербии

12 апреля 09:07
Фото: photo.roscongress.org
Советник президента России Антон Кобяков встретился в Москве с чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербии в РФ Момчило Бабичем. Они говорили о перспективах развития сотрудничества между странами в сфере торговли и культуры.

Как отметил Антон Кобяков, РФ и Сербия всегда вели активный политический диалог, и в нынешней ситуации республика не поддержала антироссийские санкции, проявив тем самым дружественный жест по отношению к Москве. Кобяков напомнил, что у наших стран общие история, культура, менталитет, православные традиции, и это их объединяет. Он заявил, что нужно сохранять историческую память, сообщает newsnn.ru.

На встрече обсудили развивающееся двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, в том числе планы Сербии участвовать в ПМЭФ-2022, ВЭФ и других деловых мероприятиях в РФ.

По словам Момчило Бабича, сейчас Белград готовит свою делегацию для участия в ПМЭФ. Также, отметил он, сербский народ заинтересован в развитии культурного взаимодействия с РФ, есть предложение открыть Сербский культурный центр в Москве, а также почетные консульства Сербии в РФ.

Страны намерены увеличить у себя количество городов-побратимов и подписать соглашение о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и ведущими средствами массовой информации Сербии.

Напомним, юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. Официальный информационный партнер юбилейного ПМЭФ-2022 - холдинг 1MI.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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