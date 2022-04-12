Тюменский поставщик сахара устроил дефицит продукта для роста цен

По словам Веретенникова, в настоящее время по системе ФАС России возбуждено семь антимонопольных дел. Одно из них направлено на компанию «Продимекс», обладающей множеством заводов по стране и подозревающейся в том, что ее дистрибьюторы координировали цены.
Сейчас, впрочем, поставки сахары и цены на него должны прийти в норму, полагает глава местного Управления ФАС. Ажиотаж постепенно сходит на нет, однако все равно наблюдается нехватка сладкого продукта, который остается под повышенным спросом.
Ранее «Наш город» писал, что розничная сеть «Лента» отменила ограничения на количество товара в одни руки, но «Ашан» и «Магнит» не спешат сделать то же самое.