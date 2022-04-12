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Тюменские власти выделили 2,5 млн рублей на обработку лесов и парков от клещей

12 апреля 12:02
Фото: 1MI
В текущем году будет обработан 221 гектар лесных массивов города Тюмени и Гилёвской рощи.
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Тюмень

В список подлежащих обработке от клещей мест попали обустроенные зоны отдыха в лесных массивах Верхнего Бора, Плехановского Бора, Воронинских горгах, ТЭЦ-2 и Старого Ялуторовского тракта. Также обработают точки вдоль улицы Дружбы и массив в районе озера Цимлянское. Общая площадь составит 151 гектаров.

В Гилёвской роще за время проведения работ будет обработано 70 гектаров леса. Ожидается, что контракт будет действовать до сентября 2023 года.

Основные задачи по обработке лесных массивов выполнит ООО «Химреактивы», занимающееся предоставлением прочих вспомогательных услуг для бизнеса. За прошлый год компания заработала 21 миллион рублей, что в два раза больше, чем в 2020 году.

Ранее «Наш город» рассказал, что 8 тюменцев обратились в медицинские учреждения из-за укусов клещей.

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#Новости#Клещи#Тюмень#Обработка от вредителей#Сергей Антонов#Общество
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