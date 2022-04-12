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Тюменка передала 100 тыс. рублей мошеннику, инсценировавшему ДТП с ее дочерью

12 апреля 12:57
Фото: piqsels.com
Жительница Тюмени передала 100 тысяч рублей мошеннику, который заявил, что ее дочь спровоцировала ДТП.

Как сообщает «КП-Тюмень», 71-летней пенсионерке позвонил неизвестный и представился юристом ее дочери. Он заявил, что та устроила ДТП, в котором пострадал человек и на его лечение теперь требуются деньги. Лжеюрист также передал трубку женщине, которая назвалась дочерью пенсионерки и плачущим голосом подтвердила информацию.

В результате пенсионерка собрала 100 тысяч рублей и передала деньги молодому человеку, которые ждал ее у подъезда.

Позже пенсионерка позвонила дочери и поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.

#Новости#Юлия Кононенко#Происшествия
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