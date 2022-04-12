Тюменка передала 100 тыс. рублей мошеннику, инсценировавшему ДТП с ее дочерью

Как сообщает «КП-Тюмень», 71-летней пенсионерке позвонил неизвестный и представился юристом ее дочери. Он заявил, что та устроила ДТП, в котором пострадал человек и на его лечение теперь требуются деньги. Лжеюрист также передал трубку женщине, которая назвалась дочерью пенсионерки и плачущим голосом подтвердила информацию.