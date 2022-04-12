nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Теплая и пасмурная погода ожидается в Тюмени во вторник

12 апреля 01:03
Фото: 1Mi
Во вторник в Тюмени ожидается тёплая и пасмурная погода, сообщает Гисметео.

Столбики термометра днём покажут до + 10 градусов тепла, скорость ветра 3-4 метра в секунду. Влажность около 70%, атмосферное давление в пределах нормы. Осадков в этот день не ожидается.

До + 13 градусов повысится температура в среду 13 апреля. Ближе к вечеру появится солнце и облака рассеются. Скорость восточного ветра 3-4 метра в секунду, влажность воздуха приблизится к 70%.

В четверг ожидается до + 15 градусов. Синоптики обещают день без осадков, скорость южного ветра составит 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность 75%.

До конца недели в Тюмени осадков не ожидается, далее горожан ждёт похолодание и пасмурная погода.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25