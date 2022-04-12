Теплая и пасмурная погода ожидается в Тюмени во вторник

Столбики термометра днём покажут до + 10 градусов тепла, скорость ветра 3-4 метра в секунду. Влажность около 70%, атмосферное давление в пределах нормы. Осадков в этот день не ожидается.
До + 13 градусов повысится температура в среду 13 апреля. Ближе к вечеру появится солнце и облака рассеются. Скорость восточного ветра 3-4 метра в секунду, влажность воздуха приблизится к 70%.
В четверг ожидается до + 15 градусов. Синоптики обещают день без осадков, скорость южного ветра составит 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность 75%.
До конца недели в Тюмени осадков не ожидается, далее горожан ждёт похолодание и пасмурная погода.