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Суд продлил арест экс-главе тюменского департамента, смог от пожаров, дефицит сахара

12 апреля 17:27
Фото: 1Mi
Экс-глава департамента дорожной инфраструктуры Игорь Фролов останется в под арестом до 2 июня. Однако суд смягчил меру пресечения, следующее заседание подсудимый будет ожидать у себя дома.
Сюжет
Арест

Бывший глава тюменского департамента вернется домой из СИЗО

Как сообщают в пресс-службе судов Тюменской области, сегодня, 12 апреля, суд рассматривал жалобу бывшего руководителя департамента дорожной инфраструктуры Игоря Фролова. Он просил изменить ему меру пресечения.

Согласно данным следствия, подсудимый вместе с матерью и еще одним сообщником похитили 5 миллионов рублей из бюджета. Подчиненные Фролова уже были допрошены.

Областной суд пошел навстречу экс-главе департамента и посадил его на домашний арест до 2 июня. До этого Игорь Фролов находился в СИЗО.

В Тюмень пришел смог от пожаров в Омской области

Как сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности, в областную столицу пришел смог от пожаров в Омской области. Тюменцы утром жаловались на запах гари, чаще всего сообщения поступали из Заречной части Тюмени.

Стоит отметить, что на данный момент в Тюменской области нет крупных пожаров, появилось только одно возгорание в Сладковском районе.

Из-за растаявшего снега, начала загораться трава. Только за сутки тюменские спасатели отреагировали на 13 таких вызовов.

Тюменский бизнесмен устроил дефицит сахара

По словам главы ФАС в Тюменской области Игоря Веретенникова, тюменцам сложнее купить сахар из-за уловки самого крупного поставщика продукта. Бизнесмен придержал товар, чем и вызвал рост цен, рассказал глава ФАС в эфире «Радио 7».

Он также отметил, что возбуждено 7 антимонопольных дел, в одном из которых фигурирует компания «Продимекс». В ведомстве подозревают, что ее дистрибьюторы координировали цены.

Прогнозируется возврат в норму поставки сахары и цены на него. Несмотря на спавший ажиотаж, нехватка товара все еще наблюдается.

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