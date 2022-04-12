Суд продлил арест экс-главе тюменского департамента, смог от пожаров, дефицит сахара

Бывший глава тюменского департамента вернется домой из СИЗО
Как сообщают в пресс-службе судов Тюменской области, сегодня, 12 апреля, суд рассматривал жалобу бывшего руководителя департамента дорожной инфраструктуры Игоря Фролова. Он просил изменить ему меру пресечения.
Согласно данным следствия, подсудимый вместе с матерью и еще одним сообщником похитили 5 миллионов рублей из бюджета. Подчиненные Фролова уже были допрошены.
Областной суд пошел навстречу экс-главе департамента и посадил его на домашний арест до 2 июня. До этого Игорь Фролов находился в СИЗО.
В Тюмень пришел смог от пожаров в Омской области
Как сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности, в областную столицу пришел смог от пожаров в Омской области. Тюменцы утром жаловались на запах гари, чаще всего сообщения поступали из Заречной части Тюмени.
Стоит отметить, что на данный момент в Тюменской области нет крупных пожаров, появилось только одно возгорание в Сладковском районе.
Из-за растаявшего снега, начала загораться трава. Только за сутки тюменские спасатели отреагировали на 13 таких вызовов.
Тюменский бизнесмен устроил дефицит сахара
По словам главы ФАС в Тюменской области Игоря Веретенникова, тюменцам сложнее купить сахар из-за уловки самого крупного поставщика продукта. Бизнесмен придержал товар, чем и вызвал рост цен, рассказал глава ФАС в эфире «Радио 7».
Он также отметил, что возбуждено 7 антимонопольных дел, в одном из которых фигурирует компания «Продимекс». В ведомстве подозревают, что ее дистрибьюторы координировали цены.
Прогнозируется возврат в норму поставки сахары и цены на него. Несмотря на спавший ажиотаж, нехватка товара все еще наблюдается.