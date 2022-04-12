Страховой Дом ВСК: В майские праздники растет число происшествий с частными домами

«В нашем бизнесе всегда присутствует фактор сезонности – в период гололеда растет количество аварий с авто, зимой увеличивается число обращений из-за травм, а весной-летом мы фиксируем большое количество страховых случаев, связанных с частными домами. В особенности – в мае, июне и августе. Это связано как с природными катаклизмами – они являются причиной 43% происшествий, так и с бытовыми ЧП. Так, в общей структуре обращений почти 33% приходится на пожары. Страхование имущества граждан является одним из наиболее динамично растущих сегментов рынка, за 2021 год сборы ВСК по данному виду выросли на 52%», - отметил Артем Король, заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК.