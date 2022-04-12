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Страховой Дом ВСК: В майские праздники растет число происшествий с частными домами

12 апреля 12:26
Фото: pixabay.com
В период майских праздников резко растет число происшествий с загородными домами и дачами – таковы данные аналитиков Страхового Дома ВСК. Так, 19% обращений по страховым случаям во время дачного сезона (апрель – октябрь), приходится именно на май.

Минимум половина подобных происшествий связаны с пожарами, при этом, в большинстве случаев в результате возгорания страдает не только сам дом, но и баня, и другие постройки. В 2021 году выплаты ВСК своим клиентам, чьи дома пострадали в результате различных ЧП, только за семь перечисленных месяцев превысили 141,7 млн рублей.

Наибольшее число страховых случаев с загородными домами было зафиксировано в Удмуртии – всего 15% обращений, 71% из них повреждение в результате ураганного ветра, а 20% из них связаны с ущербом, возникшем в результате пожаров. Суммарный объем выплат ВСК жителям региона за период апрель – октябрь составил 8,15 млн рублей.

9% страховых случаев было зафиксировано в республике Марий Эл. Самым распространенным страховым случаем в регионе стало повреждение кровли дома. Выплаты ВСК пострадавшим жителям региона с апреля по октябрь составили больше 6 млн. рублей.

8% обращений в ВСК поступило от жителей Москвы и Московской области, 20% из них связаны с ущербом, возникшем в результате пожаров. Лидирующими регионами по количеству происшествий с частными домами стали также Краснодарский край, Кировская и Тверская область, республика Хакасия.

«В нашем бизнесе всегда присутствует фактор сезонности – в период гололеда растет количество аварий с авто, зимой увеличивается число обращений из-за травм, а весной-летом мы фиксируем большое количество страховых случаев, связанных с частными домами. В особенности – в мае, июне и августе. Это связано как с природными катаклизмами – они являются причиной 43% происшествий, так и с бытовыми ЧП. Так, в общей структуре обращений почти 33% приходится на пожары. Страхование имущества граждан является одним из наиболее динамично растущих сегментов рынка, за 2021 год сборы ВСК по данному виду выросли на 52%», - отметил Артем Король, заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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