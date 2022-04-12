Специалисты УСТЭК пояснили, когда закончится отопительный сезон в Тюмени

УСТЭК обращает внимание, что обязанность по регулировке внутридомовых систем отопления возложена на обслуживающие жилой фонд организации (УК, ТСЖ и прочие). Наиболее успешно с этой задачей справились те УК, которые обслуживают дома с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) с погодозависимой автоматикой. Регуляторы, предусмотренные в этом устройстве, автоматически корректируют подачу тепла в зависимости от температуры окружающей среды.