Специалисты УСТЭК пояснили, когда закончится отопительный сезон в Тюмени

Соответствующее постановление подписывается, когда среднесуточная температура наружного воздуха становится выше 8° С и наблюдается в течение 5 и более дней подряд. После этого АО «УСТЭК» проведет мероприятия, связанные с изменением зимнего гидравлического режима работы всех теплоисточников и теплосетей на межотопительный (летний). Переключение пройдет поэтапно в течение срока, указанного официальном документе.
В настоящее время температура теплоносителя в трубопроводах является минимально допустимой и составляет + 70°-72° С. Такое значение является необходимым условием, за счет которого обеспечиваются надлежащие параметры предоставления услуги «Горячее водоснабжение». Сократить потребление тепла в квартире владелец может самостоятельно специальным регулировочным вентилем (ручным или автоматическим) на радиаторе (при наличии технической возможности).
УСТЭК обращает внимание, что обязанность по регулировке внутридомовых систем отопления возложена на обслуживающие жилой фонд организации (УК, ТСЖ и прочие). Наиболее успешно с этой задачей справились те УК, которые обслуживают дома с индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) с погодозависимой автоматикой. Регуляторы, предусмотренные в этом устройстве, автоматически корректируют подачу тепла в зависимости от температуры окружающей среды.
Напомним, УСТЭК реализует программу по переводу потребителей на независимую схему, повышая энергоэффективность систем теплоснабжения домов, в которых параметры теплоносителя регулируются в центральном тепловом пункте (ЦТП). В 2021 году дом № 28 по ул. Станционной и корпус № 2 общеобразовательной школы №72 были оснащены ИТП с погодозависимой автоматикой.