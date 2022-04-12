С 15 апреля в Тюменской области вводится противопожарный режим

Глава региона Александр Моор написал в своем Telegram-канале, что с 15 апреля на территории области начнет действовать особый противопожарный режим. По его словам, в этом году для борьбы с природными пожарами будут усилены человеческие и технические ресурсы.

«К тушению пожаров готова группировка сил и средств, в состав которой входят свыше 2 800 человек и 1 326 единиц техники. Это на порядок больше, чем в прошлом году»,отметил Моор. Главам южных районов области, где уже сошел снег, он рекомендовал безотлагательно установить особый противопожарный режим. Также тюменцам напомнили, что за неконтролируемое сжигание сухой растительности на сельских территориях могут последовать не только штрафы, но и уголовная ответственность. На сегодняшний день уже горело в Абатском, Бердюжском, Викуловском, Казанском и Сладковском районах, на этих территориях был зарегистрирован 21 природный пожар. В 2021 году особый режим был введен на несколько дней позже — 18 апреля. Ранее «Наш город» писал, что с утра в воздухе областного центра пахло гарью, а тюменцы видели дымку, какая бывает от пожаров. Как выяснилось, смог принесло сюда со стороны Омской области. Материалы по теме Ишим накрывает смог от пожаров, а снег в лесах еще до конца не растаял Смог в Тюмени появился из-за пожаров в Омской области