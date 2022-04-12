Работникам РЖД повысят зарплату на 5% с 1 мая

Напомним, в текущем году в ОАО «РЖД» это уже второе увеличение заработной платы работников. Первая индексация — на 4,2% — была проведена с первого марта. В целом с января 2021 года заработная плата сотрудников холдинга увеличилась более чем на девять процентов.