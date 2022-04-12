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Работникам РЖД повысят зарплату на 5% с 1 мая

12 апреля 06:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
Гендиректор холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозёров сообщил о повышении заработной платы сотрудникам компании на 5% с 1 мая. Об этом глава холдинга объявил на оперативном совещании.

В своем докладе Олег Белозёров подчеркнул, что люди всегда были и остаются главной ценностью Российских железных дорог, пишет newsnn.ru.

«РЖД гарантируют своим работникам уверенность и стабильность. Компания оперативно реагирует на внешние вызовы и проведет внеплановую индексацию заработной платы работников с 1 мая 2022 года на 5%», — рассказал генеральный директор.

Напомним, в текущем году в ОАО «РЖД» это уже второе увеличение заработной платы работников. Первая индексация — на 4,2% — была проведена с первого марта. В целом с января 2021 года заработная плата сотрудников холдинга увеличилась более чем на девять процентов.

Кроме того, планируется проиндексировать зарплаты работников частных медицинских и образовательных учреждений компании.

ОАО «Российские железные дороги» — это отечественная государственная вертикально интегрированная компания, собственник инфраструктуры общего пользования и ведущий перевозчик сети железных дорог России. Компания основана в 2003 году на базе Министерства путей сообщения РФ. Весь пакет акций компании принадлежит государству на основании Федерального закона от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта». Правительство России исполняет от имени государства полномочия акционера ОАО «РЖД».

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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