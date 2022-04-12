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Ограничения полетов на юг России продлили до 19 апреля

12 апреля 06:22
Фото: 1Mi
Ограничения на полеты в южные города страны, введенные еще 24 февраля, продлили до 19 апреля, сообщает Росавиация. Всего по России закрыто авиасообщение с 11 аэропортами. Авиакомпаниям рекомендуют организовать альтернативные маршруты.
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Тюмень

«Режим временного ограничения на полеты продлен до 19 апреля 2022 года 03:45 часов по Москве. Отменены полеты в Белгород, Геленджик, Анапу, Краснодар, Брянск, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Липецк, Элисту и Симферополь»,уточнили в Росавиации.

В общем россияне не смогут прилететь в 11 аэропортов страны. Остальные аэропорты, в том числе и международные, работают в штатном режиме. Об изменениях в расписании можно узнать на сайте аэропортов или авиаперевозчиков.

Авиакомпании могут организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Для этого рекомендуется использовать аэропорты в Москве, Минеральных Водах, Сочи, Волгограде и Ставрополе.

Тюменский аэропорт «Рощино» перешел на летнее расписание
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На сегодняшний день в тюменском аэропорту «Рощино» отмен не ожидается ни на вылет, ни на прибытие. Самолеты будут летать согласно расписанию. Уточнить информацию можно на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

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#Новости#Самолет#Росавиация#Аэропорты#Тюмень#Анна Доронина#Общество
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