Ограничения полетов на юг России продлили до 19 апреля

«Режим временного ограничения на полеты продлен до 19 апреля 2022 года 03:45 часов по Москве. Отменены полеты в Белгород, Геленджик, Анапу, Краснодар, Брянск, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Липецк, Элисту и Симферополь»,уточнили в Росавиации.
В общем россияне не смогут прилететь в 11 аэропортов страны. Остальные аэропорты, в том числе и международные, работают в штатном режиме. Об изменениях в расписании можно узнать на сайте аэропортов или авиаперевозчиков.
Авиакомпании могут организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Для этого рекомендуется использовать аэропорты в Москве, Минеральных Водах, Сочи, Волгограде и Ставрополе.
На сегодняшний день в тюменском аэропорту «Рощино» отмен не ожидается ни на вылет, ни на прибытие. Самолеты будут летать согласно расписанию. Уточнить информацию можно на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.