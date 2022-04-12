Наглухо затонированный BMW осматривали сразу 4 сотрудника ДПС в центре Тюмени

УПД. В пресс-службе ГИБДД рассказали «Нашему городу», что автомобиль BMW был остановлен инспекторами для проверки, в ходе нее выяснилось, что номера на автомобиле поддельные, а 22-летний водитель не имеет прав на управление транспортом. В присутствии понятых из багажника были изъяты настоящие номера и произведен осмотр ТС.