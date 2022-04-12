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Наглухо затонированный BMW осматривали сразу 4 сотрудника ДПС в центре Тюмени

12 апреля 13:25
Фото: "АВТО Тюмень. ДТП" ВКонтакте
В центре Тюмени 12 апреля наряд ДПС «поймал» наглухо затонированный автомобиль BMW с номерами «ВОР». Документы водителя проверяли сразу 4 инспектора ДПС, сообщают подписчики паблика «АВТО Тюмень. ДТП».

Здесь сегодня (в районе ДК «Геолог») работал наряд с переносной камерой.

Стоит отметить, что сегодня ГИБДД проводит проверки на дорогах Тюменской области, особое внимание уделяется грубым нарушениям ПДД со стороны водителей большегрузов. Утром был задержан 61-летний водитель, алкотестер показал 0,29 мг. Он пояснил, что пил крепкое пиво вчера вечером. Мужчина собирался перевезти зерно в Аромашево, но был остановлен на трассе Тюмень - Омск.

УПД. В пресс-службе ГИБДД рассказали «Нашему городу», что автомобиль BMW был остановлен инспекторами для проверки, в ходе нее выяснилось, что номера на автомобиле поддельные, а 22-летний водитель не имеет прав на управление транспортом. В присутствии понятых из багажника были изъяты настоящие номера и произведен осмотр ТС.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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