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На главной улице Тюмени появится липовая аллея

12 апреля 09:44
Фото: «Тюмень – наш дом»
В администрации города Тюмени, со ссылкой на «ЛесПаркХоз», рассказали о планах высадить на улице Республика 65 лип европейских «Паллида», имеющих конусообразную крону и сердцевидные листья, хорошо переносящих городской климат с его то холодной, то жаркой погодой в летний сезон, и зацветающих в июне.
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Тюмень

«На данный момент липы находятся в специализированном питомнике, все они адаптированы к российскому климату и сложным условиям крупного города, их возраст на сегодняшний день составляет 15 лет, а высота не менее 5 метров. Взрослое дерево будет достигать 25 метров»,поделились подробностями городские власти.

Липовая аллея появится на участке от улицы Максима Горького до Исторического сквера.

Высадку проведут в рамках долгосрочного муниципального контракта на оказание услуг по озеленению Тюмени в весенний период 2022 года.

Ранее «Наш город» писал, что в феврале «ЛесПаркХоз» выложил на сайте Госзакупок заявку: искали подрядную организацию, готовую заняться озеленением, на которое было выделено 690 млн рублей.

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