На главной улице Тюмени появится липовая аллея

«На данный момент липы находятся в специализированном питомнике, все они адаптированы к российскому климату и сложным условиям крупного города, их возраст на сегодняшний день составляет 15 лет, а высота не менее 5 метров. Взрослое дерево будет достигать 25 метров»,поделились подробностями городские власти.
Липовая аллея появится на участке от улицы Максима Горького до Исторического сквера.
Высадку проведут в рамках долгосрочного муниципального контракта на оказание услуг по озеленению Тюмени в весенний период 2022 года.
Ранее «Наш город» писал, что в феврале «ЛесПаркХоз» выложил на сайте Госзакупок заявку: искали подрядную организацию, готовую заняться озеленением, на которое было выделено 690 млн рублей.