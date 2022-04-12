На главной улице Тюмени появится липовая аллея

В администрации города Тюмени, со ссылкой на «ЛесПаркХоз», рассказали о планах высадить на улице Республика 65 лип европейских «Паллида», имеющих конусообразную крону и сердцевидные листья, хорошо переносящих городской климат с его то холодной, то жаркой погодой в летний сезон, и зацветающих в июне.

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