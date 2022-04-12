В числе льгот раненым в статусе ветеранов — право на бесплатный проезд в электричках, ОТ, на бесплатное получение медицинских препаратов из соответствующего списка. Кроме того, раненые на Украине в статусе ветеранов боевых действий имеют право на льготное обеспечение пенсии. Они могут оплачивать коммунальные услуги со скидкой, пользоваться специальными возможностями в рамках медицинского и другого обеспечения. Весь комплекс мер поддержки и льгот указан в ФЗ «О ветеранах», в соответствующей статье под номером 16. В частности, в ней прописана возможность оплаты услуг ЖКХ со скидкой в 50%.