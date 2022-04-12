Помощь в виде выплат раненым и погибшим будет оказываться как из федерального, так и из регионального бюджетов.
Владимир Путин, сообщая о решении по выплатам компенсаций родственникам военнослужащих, которые погибли на Украине либо были ранены, отметил, что поддержка таких семей — долг государства перед теми, кто сражался за Россию, ее народ и его безопасность.
По поручению президента РФ семья каждого военнослужащего, который погиб на Украине, принимая участие в специальной операции, из федерального бюджета получит финансовую помощь единовременного характера — выплату в 7 421 000 рублей. Кроме того, Владимир Путин посчитал нужным назначение дополнительной финансовой помощи (выплаты единовременного характера) семьям погибших, служивших по контракту, и семьям погибших сотрудников силовых структур — 5 000 000 рублей.
Семьям, родственникам военнослужащих, которые погибли при исполнении боевого долга на Украине, положено регулярное денежное пособие из государственного бюджета.
На аналогичные выплаты могут претендовать члены семей военнослужащих, которые были ранены или погибли в ходе операции в Сирии. Выплаты единовременного характера из федерального бюджета не заменяют и не отменяют права раненых военнослужащих, семей погибших военнослужащих на получение других выплат и видов финансовой помощи, а также на получение соцподдержки в ее различных форматах, которые предусмотрены и областными, и федеральными законами. Соответствующий указ уже подписан президентом РФ.
Финансовая помощь из федерального бюджета будет оказана не только членам семей погибших, но и тем военнослужащим, которые в ходе специальной операции на Украине были ранены. Форматы помощи раненым:
На компенсацию (выплаты) могут рассчитывать полицейские и военные, которые, участвуя на Украине в спецоперации, были ранены и получили:
Так, если контрактник, раненный на Украине, становится к дальнейшей службе непригодным, ему выплачивается единовременная финансовая помощь, ее сумма — 2 968 000 руб. Размер дополнительной финансовой помощи раненым — 3 000 000 руб. Если ущерб здоровью раненому привел к инвалидности, военнослужащий, принимавший участие в спецоперации, получает право на ежемесячную финансовую помощь в виде выплаты государственного пособия.
27 марта 2022 года был опубликован текст закона, в соответствии с которым раненые участники спецоперации на Украине, территориях ЛНР и ДНР будут получать статус инвалидов или ветеранов боевых действий. В этом статусе раненые на Украине смогут пользоваться рядом льгот, получать выплаты дополнительного характера.
В числе льгот раненым в статусе ветеранов — право на бесплатный проезд в электричках, ОТ, на бесплатное получение медицинских препаратов из соответствующего списка. Кроме того, раненые на Украине в статусе ветеранов боевых действий имеют право на льготное обеспечение пенсии. Они могут оплачивать коммунальные услуги со скидкой, пользоваться специальными возможностями в рамках медицинского и другого обеспечения. Весь комплекс мер поддержки и льгот указан в ФЗ «О ветеранах», в соответствующей статье под номером 16. В частности, в ней прописана возможность оплаты услуг ЖКХ со скидкой в 50%.
О намерении направлять из регионального бюджета средства на финансовую помощь военнослужащим, которые погибли или пострадали в ходе специальной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой народных республик, областное правительство заявило в феврале 2022 года. Было разработано постановление, которое в виде проекта разместили на сайте регионального правительства. Такое предложение было впервые озвучено областным департаментом соцразвития.
В соответствии с поручением губернатора Тюменской области Александра Моора военнослужащим, отправившимся в зону проведения спецоперации на Украине из населенных пунктов региона, будет оказана финансовая поддержка из бюджета субъекта Федерации. Компенсации предусмотрены для семей тех военных на контрактной основе, которые погибли, исполняя в ходе специальной операции на Украине свой воинский долг перед государством и его народом.
В Тюмени и области устанавливается размер компенсации в три миллиона рублей. Финансовая помощь оказывается семьям погибших:
Кроме того, из регионального бюджета Тюменской области будет выделяться дополнительная помощь: речь идет о пособии в сумме 5 000 рублей каждый месяц. Оно положено:
По 5 000 рублей ежемесячно из бюджета региона также будут получать участники спецоперации, которые были ранены на Украине и стали инвалидами.