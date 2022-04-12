День космонавтики в ОК: виртуальные экскурсии, 3D-обложки, дипфейки

Кроме того, пользователи смогут установить космические 3D-обложки от Госкорпорации “Роскосмос” и Музея космонавтики в личном профиле, добавить тематическую рамку, а также пройти интерактивную викторину о жизни Юрия Гагарина.
К 12 апреля ОК запустили большой образовательный проект совместно с московским Музеем космонавтики. Пользователи отправятся в виртуальное путешествие по залу «Утро космической эры» на специальной онлайн-экскурсии, узнают о первых достижениях в освоении космоса, увидят технологический дубликат первого искусственного спутника Земли, знаменитых собак Белку и Стрелку, спускаемый аппарат космического корабля «Восток», первые скафандры и познакомятся с историями покорителей космоса. Также пользователи смогут добавить на главное фото профиля тематические рамки, пройти специальный космический тест от Музея космонавтики и проверить свои знания биографии первого космонавта планеты — Юрия Гагарина и узнать интересные факты о его жизни.
Московский планетарий в своей официальной группе в ОК познакомит пользователей с историей завораживающего мира Вселенной и неразгаданных тайн космоса. На видеоэкскурсии сотрудники Планетария проведут зрителей по музейным залам Урании и покажут аппарат в Большом звездном зале, через который транслируются звезды на легендарный купол.
Ко Дню космонавтики пользователи также смогут украсить свой профиль тематическими 3D-обложками от Госкорпорации “Роскосмос” и Музея космонавтики. 3D-обложки познакомят пользователей с изображениями космических объектов, сделанных на основе фотографий космонавтов Роскосмоса с борта Международной космической станции, и позволят «вживую» увидеть красоту космоса с разных ракурсов. Новый формат обложки профиля можно установить из специальной галереи обложек. 3D-обложки уже доступны в приложении ОК на Android, а вскоре появятся и на iOS.
Кроме того, к 12 апреля Одноклассники сгенерировали для пользователей более 180 млн персональных изображений в образе космонавтов на основе deepfake-технологий. Соцсеть предложила пользователям несколько различных образов из редких архивных фотографий космонавтов и современных изображений космической тематики. В качестве исходных изображений использовались черно-белые фотографии известных советских и российских космонавтов из архива Музея космонавтики. Пользователи в один клик смогут перевоплотиться в образы космонавтов и поделиться понравившимися образами в своей ленте новостей в Android-приложении ОК. В дальнейшем функция обработки изображения с помощью нейронных сетей появится на других платформах.
ОК ежегодно проводят активности ко Дню космонавтики. В 2021 году соцсеть совместно с центром «Космонавтики и авиации» на ВДНХ создала карту событий к 60-летию первого полета человека в космос. Карта стала онлайн-путеводителем для пользователей соцсети по всей территории Выставки достижений народного хозяйства.