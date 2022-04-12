Дачникам и жителям пригорода Тюмени «прокачали» мобильный интернет

Теперь высокоскоростной мобильный интернет 4G доступен тюменцам, проживающим:
Также МТС на треть «разогнала» скорости интернета в поселке Андреевский, в коттеджных поселках «Московские усадьбы» и «Канада» в районе деревни Елань на Московском тракте, на территории садового товарищества «Липовый остров» и близлежащих дачных кооперативов.
Благодаря апгрейду сетей дачники смогут полностью перенести все свои повседневные дела загород. Хороший интернет позволяет работать, учиться, полноценно пользоваться новейшими сервисами и банковскими приложениями прямо на свежем воздухе и всегда оставаться на связи с близкими.
«В этом году летом мы ожидаем большого увеличения дачников в пригороде Тюмени, где также проживают и постоянные жители. В связи с этим мы заранее позаботились об улучшении качества сети. Построили новые базовые станции, расширили емкости сети там, где это необходимо. Важно, чтобы тюменцы смогли полноценно отдыхать и наслаждаться всеми преимуществами загородной жизни, независимо от места нахождения», рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
Чтобы сделать пребывание за городом еще более комфортным, дачники могут воспользоваться комплексным предложением от МТС, в которое входят сразу четыре услуги: спутниковое телевидение, мобильная связь, мобильный доступ в интернет через роутер на несколько устройств и подписка на онлайн-кинотеатр KION.