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Дачникам и жителям пригорода Тюмени «прокачали» мобильный интернет

12 апреля 11:14
Фото: 1Mi
В преддверии летнего сезона компания МТС улучшила качество связи на территории 20 коттеджных застроек и садовых некоммерческих товариществах в пригороде Тюмени.

Теперь высокоскоростной мобильный интернет 4G доступен тюменцам, проживающим:

  • в коттеджном поселке «Альпийская Долина» в селе Кулига;
  • на территории частной застройки в микрорайоне Рощино;
  • садоводческом обществе «Петровский остров» и садоводческом обществе «Медик» в микрорайоне Березняковский;
  • СНТ «Незабудка» и «Сосенка» по Салаирскому тракту.

Также МТС на треть «разогнала» скорости интернета в поселке Андреевский, в коттеджных поселках «Московские усадьбы» и «Канада» в районе деревни Елань на Московском тракте, на территории садового товарищества «Липовый остров» и близлежащих дачных кооперативов.

Благодаря апгрейду сетей дачники смогут полностью перенести все свои повседневные дела загород. Хороший интернет позволяет работать, учиться, полноценно пользоваться новейшими сервисами и банковскими приложениями прямо на свежем воздухе и всегда оставаться на связи с близкими.

«В этом году летом мы ожидаем большого увеличения дачников в пригороде Тюмени, где также проживают и постоянные жители. В связи с этим мы заранее позаботились об улучшении качества сети. Построили новые базовые станции, расширили емкости сети там, где это необходимо. Важно, чтобы тюменцы смогли полноценно отдыхать и наслаждаться всеми преимуществами загородной жизни, независимо от места нахождения», рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Чтобы сделать пребывание за городом еще более комфортным, дачники могут воспользоваться комплексным предложением от МТС, в которое входят сразу четыре услуги: спутниковое телевидение, мобильная связь, мобильный доступ в интернет через роутер на несколько устройств и подписка на онлайн-кинотеатр KION.

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