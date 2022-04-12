Дачникам и жителям пригорода Тюмени «прокачали» мобильный интернет

«В этом году летом мы ожидаем большого увеличения дачников в пригороде Тюмени, где также проживают и постоянные жители. В связи с этим мы заранее позаботились об улучшении качества сети. Построили новые базовые станции, расширили емкости сети там, где это необходимо. Важно, чтобы тюменцы смогли полноценно отдыхать и наслаждаться всеми преимуществами загородной жизни, независимо от места нахождения», рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.