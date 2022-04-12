Банк «Траст» готов переуступить права требования к группе «Руспетро» за 8,9 млрд

В прошлом году группа «Руспетро» заработала 3,5 млрд рублей, а ее EBITDA (показатель, равный сумме прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации, который рассчитывается по финотчетности компании и необходим для оценки ее прибыльности без учета амортизационных отчислений) составляет 1,2 млрд рублей.
Одна из входящих в группу «Руспетро» компаний — ОАО «Инга» — занимается добычей нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), а еще одно предприятие «Руспетро» — АО «Транс-Ойл» — разрабатывает Пальяновский участок в ХМАО. Общие извлекаемые запасы (АВС1+С2) «Руспетро» составляют 27 млн тонн нефти и 23 млрд кубических метров газа. Только за прошлый год компания добыла 118 тыс. тонн нефти.
Уточняется, что подать заявку на участие в торгах можно до 10 июня.
Банк непрофильных активов «Траст» — это российская финансовая организация, основанная летом 2018 года на базе Национального банка «Траст» (ПАО). Деятельность банка направлена на управление активами с целью их оздоровления, увеличения рыночной стоимости и последующей перепродажи по максимально выгодной для банка стоимости.