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Банк «Траст» готов переуступить права требования к группе «Руспетро» за 8,9 млрд

12 апреля 12:29
Фото: piqsels.com
Банк непрофильных активов «Траст» выставил на аукцион право требования к нефтяной группе «Руспетро», установив начальную цену в 8,9 млрд рублей.

Торги пройдут на площадке Российского аукционного дома 16 июня.

В прошлом году группа «Руспетро» заработала 3,5 млрд рублей, а ее EBITDA (показатель, равный сумме прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации, который рассчитывается по финотчетности компании и необходим для оценки ее прибыльности без учета амортизационных отчислений) составляет 1,2 млрд рублей.

Одна из входящих в группу «Руспетро» компаний — ОАО «Инга» — занимается добычей нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), а еще одно предприятие «Руспетро» — АО «Транс-Ойл» — разрабатывает Пальяновский участок в ХМАО. Общие извлекаемые запасы (АВС1+С2) «Руспетро» составляют 27 млн тонн нефти и 23 млрд кубических метров газа. Только за прошлый год компания добыла 118 тыс. тонн нефти.

Уточняется, что подать заявку на участие в торгах можно до 10 июня.

Банк непрофильных активов «Траст» — это российская финансовая организация, основанная летом 2018 года на базе Национального банка «Траст» (ПАО). Деятельность банка направлена на управление активами с целью их оздоровления, увеличения рыночной стоимости и последующей перепродажи по максимально выгодной для банка стоимости.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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