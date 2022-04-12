Банк «Траст» готов переуступить права требования к группе «Руспетро» за 8,9 млрд

В прошлом году группа «Руспетро» заработала 3,5 млрд рублей, а ее EBITDA (показатель, равный сумме прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации, который рассчитывается по финотчетности компании и необходим для оценки ее прибыльности без учета амортизационных отчислений) составляет 1,2 млрд рублей.