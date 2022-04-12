Аллея с 15-летними липами скоро появится на улице Республики в Тюмени

«В рамках долгосрочного муниципального контракта на оказание услуг по озеленению Тюмени в весенний период 2022 года на ул. Республики (от ул. Максима Горького до Исторического сквера) появится аллея, где будут высажены 65 лип европейских Паллида (Tilia europaea Pallida)»сообщили чиновники города.