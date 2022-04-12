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Аллея с 15-летними липами скоро появится на улице Республики в Тюмени

12 апреля 10:18
Фото: 1Mi
В ближайшее время в Тюмени на Республики появится липовая аллея. Эксперты отмечают, что парки, аллеи и скверы создают определённый комфорт на фоне урбанистической застройки города, сообщает «Тюмень – наш дом».

Деревья разделяют пешеходные зоны и дороги, снижают концентрацию пыли на улице.

«В рамках долгосрочного муниципального контракта на оказание услуг по озеленению Тюмени в весенний период 2022 года на ул. Республики (от ул. Максима Горького до Исторического сквера) появится аллея, где будут высажены 65 лип европейских Паллида (Tilia europaea Pallida)»сообщили чиновники города.

Эти деревья имеют конусообразную крону правильной формы. Они хорошо впишутся в дизайн местных улиц. Липы содержались в питомнике, им уже 15 лет.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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