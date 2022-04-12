«20 главных событий России за 20 лет»: появление института экономических драйверов

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
В широком общественном сознании служба занятости закрепилась как орган назначения пособий, кадровое бюро для разнорабочих и учебный центр, занимающийся профпереподготовкой экономистов и бухгалтеров на востребованных и «дефицитных» крановщиков и водителей трамваев.
Но это всё устаревшие стереотипы. Объективная реальность такова – сегодня через региональные центры занятости Минэконом развития предоставляет начинающим бизнесменам субсидии для открытия собственного дела.
Размер субсидии зависит от региона. К примеру, в Москве это немногим больше 10 тысяч рублей на оформление документов и госпошлины. А вот в Краснодарском крае почти 200 тысяч. И еще 96 тысяч на возмещение затрат, если начинающий коммерсант возьмет к себе в штат такого же, как он сам бывшего безработного.
Еще один источник финансовой помощи от государства – гранты. Они предоставляются как начинающим, так и опытным коммерсантам на конкурсной основе. В числе критериев отбора — сфера деятельности, размер выручки, количество созданных рабочих мест.
Бизнес для людей, а не люди для бизнеса
Приоритетными направлениями ближайших лет являются инновации, сельское хозяйство, фермерство и туризм. Например, сумма господдержки аграриев к 2021-ом году достигла 30 миллионов на проект, что немыслимо представить еще десять лет назад. Полученные средства могут направляться на развитие производственной базы, хранения, переработки и реализации продукции, покупку, строительство новых объектов. До 3 миллионов рублей государство готово предоставить предпринимателям, развивающим внутренний туризм – новые маршруты, аудиогиды, адаптирующим объекты для посещения людьми с инвалидностью. Самозанятым доступны льготные коворкинги, площадки в бизнес-инкубаторах и кредитование.
Если провести итог всего бизнес-поля России, то прошедшие 20 лет можно назвать переломным этапом в развитии и рыночных отношений и поддержки частной инициативы. Никогда ранее бизнес не был так доступен в старте и обслуживании и никогда ранее государство не обеспечивало лояльных, и действительно нужных, условий и набора целевых инструментов и помощи.
Сегодня предприниматели в России имеют финансовые инструменты, которые позволяют им на равных конкурировать на мировом рынке. Доступны субсидии, гранты, кредиты. Россия по праву занимает одну из ведущих позиций по доступности юридических процедур, снятию бюрократических препон и преодолению барьеров. Задача на ближайшие годы – избавиться от психологических барьеров, сформировавшихся еще в 90-х и установки, что свое дело начинается с продажи квартиры и готовности сыграть ва-банк. Свое дело – это взвешенное решение, наполненное технологиями, знаниями и … пакетом мер поддержки от государства.