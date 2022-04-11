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ВОЗ признала новые тесты на туберкулез, альтернативные реакции Манту

11 апреля 10:56
Фото: piqsels.com
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о признании нового класса тестов, позволяющих выявить туберкулезную инфекцию, и обозначили их как альтернативу тесту, основой которого является туберкулиновая проба, более известная как реакция Манту, а также анализу высвобождения гамма-интерферона IGRA.

В ВОЗ заявили, что благодаря более высокой точности проб можно уйти от негативных последствий, к которым приводят ложноположительные результаты, имеющиеся при туберкулиновой пробе. В планах на этот год публикация полного обновленного сводного руководства ВОЗ, рассказывающего о том, как диагностировать туберкулез.

Публикация с похожими выводами ученых о новых кожных тестах, способных стать заменой существующим в мире способам скрининга туберкулезной инфекции, ранее была размещена на страницах авторитетного международного медицинского журнала The Lancet.

В заявлении ВОЗ приводятся лишь три тест-системы, в том числе отечественный Диаскинтест, разработанный компанией ГЕНЕРИУМ. С 2018-го шло ее взаимодействие с ВОЗ, и она предоставляла все необходимые запрашиваемые международной организацией данные, которые касаются исследований и опыта применения своего диагностикума.

Использовать Диаскинтест в РФ было разрешено в 2009 году. Об этом говорит приказ российского Минздрава № 855. С 2017 года его начали применять в скрининге туберкулеза у детей старше семи лет и подростков, согласно приказу Минздрава № 124н от 21.03.2017.

За счет активного применения современных технологий Россия в минувшем году смогла покинуть составленный ВОЗ перечень стран, в которых сильное бремя туберкулеза. Она пробыла в этом списке 22 года. А по мнению директора Глобальной программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом Терезы Касаевой, в России получилось организовать хорошо работающую систему скрининга туберкулеза, а также борьбы с ним. Об этом она упоминала не один раз.

По словам вице-президента компании ГЕНЕРИУМ по внедрению новых медицинских технологий, доктора медицинских наук Дмитрия Кудлая, в настоящее время путем внедрения медицинских биотехнологий и за счет их стремительного развития получается решать немало глобальных проблем, которые связаны со охраной здоровья и благополучием человека, в том числе, благодаря рекомбинантным технологиям и гибридным белкам.

«Их комплексное и глубокое изучение и позволило внедрить в практику нашу разработку», — считает он, подчеркивая, что экспертами ВОЗ были получены от компании ГЕНЕРИУМ результаты более чем 20 миллионов сделанных проб. Причем взаимодействие с международной организацией шло на всех этапах экспертизы.

Диаскинтест выступает в виде инновационного внутрикожного диагностического теста в виде рекомбинантного белка, который содержит два связанных между собой антигена, характерных для вирулентных штаммов микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex). Для теста характерны высокая чувствительность и специфичность, что исключает ложноположительные реакции, возможные при проведении пробы Манту у вакцинированных людей (поствакцинальный иммунитет). Как свидетельствуют разные оценки, полученные в разных регионах РФ, чувствительность Диаскинтеста доходит примерно до 96 процентов.

Во время встречи с представителями научной отрасли в Координационном центре правительства в пятницу, 8 апреля, вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что достижения нашей медицины отмечены на международном уровне и уже можно предварительно поздравлять с тем, что ВОЗ признала наши технологии гибридных белков в отношении туберкулеза.

В разное время Диаскинтест был удостоен таких престижных премий, как международная Prix Galien, являющаяся аналогом Нобелевской премии в биофармацевтике, и премия Правительства РФ.

Диаскинтест прошел процедуру регистрации в шести странах, помимо РФ. А ряд внутренних процедур, которые связаны с регистрацией теста, еще проходит в некоторых юрисдикциях.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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