ВОЗ признала новые тесты на туберкулез, альтернативные реакции Манту

За счет активного применения современных технологий Россия в минувшем году смогла покинуть составленный ВОЗ перечень стран, в которых сильное бремя туберкулеза. Она пробыла в этом списке 22 года. А по мнению директора Глобальной программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом Терезы Касаевой, в России получилось организовать хорошо работающую систему скрининга туберкулеза, а также борьбы с ним. Об этом она упоминала не один раз.