В Тюмени в районе проезда Солнечный две легковушки перекрыли движения из-за ДТП

В Тюмени 11 апреля в районе проезда Солнечный произошло столкновение двух машин, сообщают местные жители. Из-за аварии были перекрыты сразу две полосы движения транспорта, пострадал один из водителей.

Ущерб от аварии значительный, в машинах сработали подушки безопасности. Причины инцидента установят сотрудники ДПС. Стоит отметить, что на 15:37 в областной столице зафиксировано 2 аварии. Частично перекрыты улицы Закалужчкая, Пермякова и Дамбовская. Здесь идут восстановительные работы. Пробки не превышают 3 баллов. Ближе к часу пик ожидаются очень большие пробки на Пермякова (в сторону улицы Широтной) из-за ремонта коллектора. Обновление от 16:43. «Вызов поступил 11 апреля в 13:29, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 13:38. После осмотра и оказания помощи пациент отказался ехать в стационар», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Материалы по теме Машина Росгвардии попала в ДТП в центре Тюмени Ремонтные работы коллектора на улице Пермякова в Тюмени займут 3 или 4 дня