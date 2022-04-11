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В Тюмени в районе проезда Солнечный две легковушки перекрыли движения из-за ДТП

11 апреля 10:42
Фото: АВТО Тюмень ДТП
В Тюмени 11 апреля в районе проезда Солнечный произошло столкновение двух машин, сообщают местные жители. Из-за аварии были перекрыты сразу две полосы движения транспорта, пострадал один из водителей.

Ущерб от аварии значительный, в машинах сработали подушки безопасности. Причины инцидента установят сотрудники ДПС.

Стоит отметить, что на 15:37 в областной столице зафиксировано 2 аварии. Частично перекрыты улицы Закалужчкая, Пермякова и Дамбовская. Здесь идут восстановительные работы. Пробки не превышают 3 баллов.

Ближе к часу пик ожидаются очень большие пробки на Пермякова (в сторону улицы Широтной) из-за ремонта коллектора.

Обновление от 16:43. «Вызов поступил 11 апреля в 13:29, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 13:38. После осмотра и оказания помощи пациент отказался ехать в стационар», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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