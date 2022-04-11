В Тюмени перекрыто движение по Пермякова из-за провала проезжей части

В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области жителей областного центра предупредили о том, что закрыто движение транспорта по улице Пермякова в районе спуска с путепровода примерно от автошколы ВОА до пересечения с улицей 30 лет Победы. Причина — провал проезжей части у коллектора ливневой канализации.

Однако в пресс-службе «Росводоканал Тюмень» в ответ на обращение «Нашего города» заявили, что никакого провала не было — это лишь нарушение верхнего свода трубы, который из-за его расположения над проезжей частью должен быть отремонтирован неотложно. В компании заверили, что отключать водоснабжение не будут. Сейчас, по предварительным данным ГИБДД, автомобилистам следует объезжать место ЧП через правый съезд с путепровода по улице Пермякова, 44, с дальнейшим выездом на ул. 30 лет Победы, Федорова и Пермякова. Фото: Скрин 2 ГИС от пресс-службы ГИБДД по Тюменской области Ранее «Наш город» писал о жалобах жителей Тюменской слободы на стоявший в воздухе смрад. Причина оказалась в забитой канализации, причем сделали это, по словам представителей «Росводоканал Тюмень», сами жильцы.