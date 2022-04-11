В Тюмени на территории ЖК на Червишевском тракте наблюдаются огромные лужи

Глядя на машины, едущие через так хорошо видимую на записи лужу, думается не об автомобилях, а рассекающих водную гладь кораблях. Из-под колес хлещут самые настоящие волны. Некоторым машинам вода достает до самого днища.
«Надо мне туда заехать колеса помыть перед шиномонтажом»,не сдержал в комментариях сарказма один из тюменцев.
Другие сокрушаются, что район новый, а проблемы — старые:
«Когда квартал принимают к эксплуатации городские власти, то, видимо, просто закрывают глаза на отсутствие ливневок и возможные последствия от таяния снега и сильных ливней»,огорчается подписчица паблика «ЧС Тюмень».
Кто-то пишет, что этого и следовало ожидать, ведь зимой выпали обильные осадки, потом настало резкое потепление, и вода просто не вымерзла.
Ранее «Наш город» сообщал об откачке спецтехникой воды на улице Монтажников, 30 лет Победы и Пермякова.