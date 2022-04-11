В Тюмени на территории ЖК на Червишевском тракте наблюдаются огромные лужи

В то время как в одной части Тюмени горожане жалуются на горы чернеющего, но не желающего таять снега, жители других районов вынуждены наблюдать на своих дворовых территориях лужи, близкие по размерам к небольшому озеру. Видео с одной такой лужей в ЖК на Червишевском тракте тюменцы поделились в социальных сетях.

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