В Тюмени к выходным прогнозируют до +20 градусов

Не сказать, что наступившая неделя будет по-летнему теплой. На сегодня и завтра в Тюмени прогнозируют +9…+10 и +11 градусов с юго-восточным ветром 3,6 метров в секунду, весь день будет светить солнце.
В среду днем ожидается +11 и +13 градусов и тоже солнечно. В четверг, при температуре +13 и +14 будет пасмурно, однако же без осадков.
И только в пятницу наступит настоящее долгожданное потепление до +19 градусов, однако же небо окажется хмурым, день — пасмурным.
В выходные вновь похолодает до +12.
Ранее «Наш город» писал о прилете в областной центр белых лебедей, они были замечены на водоеме в райноне Лесобазы наблюдателями.