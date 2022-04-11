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В Тюмени к выходным прогнозируют до +20 градусов

11 апреля 08:55
Фото: 1Mi
К концу рабочей недели жителей областной столицы ждет потепление до +19 градусов, следует из данных сервиса Яндекс.Погода. До этого дня температура воздуха будет держаться в пределах +13 градусов, причем ощущаться она будет как +5 и +6.

Не сказать, что наступившая неделя будет по-летнему теплой. На сегодня и завтра в Тюмени прогнозируют +9+10 и +11 градусов с юго-восточным ветром 3,6 метров в секунду, весь день будет светить солнце.

В среду днем ожидается +11 и +13 градусов и тоже солнечно. В четверг, при температуре +13 и +14 будет пасмурно, однако же без осадков.

И только в пятницу наступит настоящее долгожданное потепление до +19 градусов, однако же небо окажется хмурым, день — пасмурным.

В выходные вновь похолодает до +12.

Ранее «Наш город» писал о прилете в областной центр белых лебедей, они были замечены на водоеме в райноне Лесобазы наблюдателями.

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#Новости#Погода в Тюмени#Валерия Карашлийска#Город
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