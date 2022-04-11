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В центре Тюмени на улице Первомайской столкнулись две Тойоты

11 апреля 14:25
Фото: 2ГИС
В центре Тюмени 11 апреля вечером на улице Первомайская столкнулись две Тойоты, сообщают очевидцы. После ДТП легковушка не смогла завестись, пострадавших нет. Один из водителей не выдержал безопасную дистанцию.

Одна из полос движения была перекрыта, это вызвало затруднения при движении в центре города около ТРЦ «Москва». Ущерб небольшой, у легковой Тойоты вытек антифриз.

Сегодня в областной столице отмечена крупная пробка почти на 2,5 километра в районе улицы Пермякова и 50 лет Октября. Около тюменской автошколы ВОА потребовался ремонт 1200 мм коллектора, скорость транспортных средств на мосту снизилась до 2-3 километров в час. Работы продлятся 3 или 4 дня. Сейчас сотрудники ГИБДД регулируют движение, организован съезд на 30 лет Победы.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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