В центре Тюмени на улице Первомайской столкнулись две Тойоты

Сегодня в областной столице отмечена крупная пробка почти на 2,5 километра в районе улицы Пермякова и 50 лет Октября. Около тюменской автошколы ВОА потребовался ремонт 1200 мм коллектора, скорость транспортных средств на мосту снизилась до 2-3 километров в час. Работы продлятся 3 или 4 дня. Сейчас сотрудники ГИБДД регулируют движение, организован съезд на 30 лет Победы.