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Тюменская область вошла в топ туристических железнодорожных круизов — 2022

11 апреля 07:07
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Информационный центр правительства Тюменской области сообщает, что регион попал в топ туристических железнодорожных круизов на 2022 год, а программа ж/д тура «В Сибирь», с вошедшими в нее Тюменью и Тобольском, будет работать летом этого года.
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Тюмень

На конференции «PRO//Движение.Туризм» это направление было названо перспективным, так сказала Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова. Она же сообщила, что пилотный проект продемонстрировал, что он эффективен, а загрузка составила 85%.

Длительность еще одного тура — 6 дней и 5 ночей. Туристов отправят по маршруту Москва — Казань — Тюмень — Тобольск — Пермь — Москва. Согласно замыслу проекта, участники обойдут основные достопримечательности этих городов.

«Рейсы планируются на 10, 24 июня и 8 июля»,сказано в сообщении Информцентра.

Ранее стало известно, что действие программы туристического кэшбека подходит к концу. На сайте Федерального агентства по туризму написано о досрочном закрытии продаж по причине того, что выделенные на реализацию этой программы средства уже перечислены туристам практически полностью.

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