Тюменская область вошла в топ туристических железнодорожных круизов — 2022

Информационный центр правительства Тюменской области сообщает, что регион попал в топ туристических железнодорожных круизов на 2022 год, а программа ж/д тура «В Сибирь», с вошедшими в нее Тюменью и Тобольском, будет работать летом этого года.

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