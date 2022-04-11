Тюменская область вошла в топ туристических железнодорожных круизов — 2022

На конференции «PRO//Движение.Туризм» это направление было названо перспективным, так сказала Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова. Она же сообщила, что пилотный проект продемонстрировал, что он эффективен, а загрузка составила 85%.
Длительность еще одного тура — 6 дней и 5 ночей. Туристов отправят по маршруту Москва — Казань — Тюмень — Тобольск — Пермь — Москва. Согласно замыслу проекта, участники обойдут основные достопримечательности этих городов.
«Рейсы планируются на 10, 24 июня и 8 июля»,сказано в сообщении Информцентра.
Ранее стало известно, что действие программы туристического кэшбека подходит к концу. На сайте Федерального агентства по туризму написано о досрочном закрытии продаж по причине того, что выделенные на реализацию этой программы средства уже перечислены туристам практически полностью.