nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменская область оказалась на третьем месте по уровню зарплат в УрФО

11 апреля 08:01
Фото: 1Mi
Исходя из доклада о социально-экономическом положении в стране и регионах за январь и февраль 2022 года, опубликованного на сайте Росстата, Тюменская область по уровню среднемесячных зарплат занимает третье место в УрФО. Ее опережают ЯНАО и ХМАО.

В инфографике указано, что в январе среднемесячная начисленная зарплата одного работника была 52 587 рублей — это в Тюменской области. В ЯНАО заработанная сумма составила 116 828 рублей, в ХМАО — 80 837 рублей.

После первой тройки сразу следует Свердловская область с зарплатой в 49 тысяч рублей, не намного ей уступает Челябинская — с 44 тысячами. На последнем месте находится Курганская область — 34 тысячи рублей.

Ранее «Наш город» писал, что каждый третий опрошенный тюменец из опасения, что упадет его уровень дохода, не желал бы введения четырехдневной рабочей недели в регионе.

Материалы по теме
В Тюменской области треть строительных фирм понесла убытки на 192 млн рублейТюменцы готовы работать по 10 часов в день на 4-дневной рабочей неделеВ Тюмени самые большие чаевые официанты получают в новый год и на корпоративах
#Новости#Валерия Карашлийска#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25