Тюменская область оказалась на третьем месте по уровню зарплат в УрФО

Исходя из доклада о социально-экономическом положении в стране и регионах за январь и февраль 2022 года, опубликованного на сайте Росстата, Тюменская область по уровню среднемесячных зарплат занимает третье место в УрФО. Ее опережают ЯНАО и ХМАО.

В инфографике указано, что в январе среднемесячная начисленная зарплата одного работника была 52 587 рублей — это в Тюменской области. В ЯНАО заработанная сумма составила 116 828 рублей, в ХМАО — 80 837 рублей. После первой тройки сразу следует Свердловская область с зарплатой в 49 тысяч рублей, не намного ей уступает Челябинская — с 44 тысячами. На последнем месте находится Курганская область — 34 тысячи рублей. Ранее «Наш город» писал, что каждый третий опрошенный тюменец из опасения, что упадет его уровень дохода, не желал бы введения четырехдневной рабочей недели в регионе. Материалы по теме В Тюменской области треть строительных фирм понесла убытки на 192 млн рублей Тюменцы готовы работать по 10 часов в день на 4-дневной рабочей неделе В Тюмени самые большие чаевые официанты получают в новый год и на корпоративах