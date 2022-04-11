Тюменская область оказалась на третьем месте по уровню зарплат в УрФО

В инфографике указано, что в январе среднемесячная начисленная зарплата одного работника была 52 587 рублей — это в Тюменской области. В ЯНАО заработанная сумма составила 116 828 рублей, в ХМАО — 80 837 рублей.
После первой тройки сразу следует Свердловская область с зарплатой в 49 тысяч рублей, не намного ей уступает Челябинская — с 44 тысячами. На последнем месте находится Курганская область — 34 тысячи рублей.
Ранее «Наш город» писал, что каждый третий опрошенный тюменец из опасения, что упадет его уровень дохода, не желал бы введения четырехдневной рабочей недели в регионе.