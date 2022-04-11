Суд оштрафовал жительницу Тюмени за то, что она назвала лжегероем 82-летнего лётчика

Тюменка представляла сторону ответчика на заседании.
«Инцидент взял начало в августе прошлого года во время рассмотрения другого дела. Шарпатов и еще три гражданина выступали в суде в качестве истцов. Они требовали признать недействительным решение общего собрания СНТ «Лесная сказка»сообщает источники издания.
Стоит отметить, что «Наш город» в начале 2021 года сообщал, что в «Лесной сказке» граждане, недовольные председателем Юрием Походиным, объединились в инициативную группу, чтобы переизбрать нового управляющего.