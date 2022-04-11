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Суд оштрафовал жительницу Тюмени за то, что она назвала лжегероем 82-летнего лётчика

11 апреля 12:56
Фото: «НашГород»
В Тюмени Ленинский районный суд наложил штраф на тюменку за то, что она назвала «лжегероем» 82-летнего Владимира Шарпатова. Он выступал в качестве истца и требовал признать недействительным решение собрания СНТ «Лесная сказка», - отмечают источники «Нашего города».

Тюменка представляла сторону ответчика на заседании.

«Инцидент взял начало в августе прошлого года во время рассмотрения другого дела. Шарпатов и еще три гражданина выступали в суде в качестве истцов. Они требовали признать недействительным решение общего собрания СНТ «Лесная сказка»сообщает источники издания.

Стоит отметить, что «Наш город» в начале 2021 года сообщал, что в «Лесной сказке» граждане, недовольные председателем Юрием Походиным, объединились в инициативную группу, чтобы переизбрать нового управляющего.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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