Отмена рейсов в Евросоюз, машина Росгвардии попала в ДТП, заключенный зашил себе рот

Региональные авиакомпании попали под европейские санкции
В черный список Евросоюза попали компании «Уральские авиалинии», «Ямал» и Utair. Теперь их самолеты не могут летать на территорию ЕС. На данный момент в списке запрещенных числится 21 авиакомпания.
Как объясняют такое решение представители ЕС, лайнеры запрещенных компаний не имеют необходимой документации, поэтому нет возможности обеспечить безопасность пассажиров. Стоит отметить, что российским воздушным суднам запрещено летать в 27 стран еврозоны.
Под санкции попали рейсы не только российских авиакомпаний, но и Avior Airlines из Венесуэлы, Blue Wing Airlines из Суринами, Iran Aseman Airlines из Ирака.
В Тюмени автомобиль Росгвардии попал в ДТП
По сообщениям очевидцев, сегодня утром в областной столице произошла автоавария. Предварительно, на перекрестке у отеля Hiltonиномарка не уступила дорогу машине Росгвардии.
Суда по снимкам с места произошедшего, оба автомобиля получили серьезные повреждения. О пострадавших на данный момент не сообщается.
«Проводится проверка. Предварительно известно, что автомобиль Мицубиши не предоставил приоритет служебному автотранспорту группы задержания, двигавшегося с включенными спецсигналами на вызов по сработке тревожной сигнализации. Подробные обстоятельства случившегося выясняются», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе Управления Росгвардии.
Заключенный тюменской колонии в знак протеста зашил себе рот
По словам журналиста Алексея Кузнецова, заключенный ИК-2 Кадиев Кармаз зашил себе рот нитками, чтобы в колонию приехала проверка. Однако сейчас нет связи с теми заключенными, передавшими обращение Кадиева.
По этому поводу в управлении ФСИН по Тюменской области попросили написать официальный запрос на имя руководителя.
Напомним, что недавно в СИЗО-1 были выявлены нарушения содержания, медико-санитарного и материально-бытового обеспечения, дисциплинарной практики и другие. Из-за частых происшествий в ИК-2 также проведут проверку.