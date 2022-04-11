Отмена рейсов в Евросоюз, машина Росгвардии попала в ДТП, заключенный зашил себе рот

Расширился список авиакомпаний попавших под санкции Евросоюза. Теперь Utair, «Уральские авиалинии» и «Ямал» также не могут совершать рейсы на его территорию. При этом, запрет не распространяется на частные небольшие самолёты.

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