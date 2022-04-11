Обработаны тысячи тонн отходов: первые итоги работы ишимского МСЗ

«Мусоросортировочный завод в Ишиме — третий по величине в Тюменской области. Все три МСЗ — ишимский, тобольский и тюменский, а также мусороперегрузочная станция в Ялуторовске, работая в комплексе, обеспечивают обработку всех коммунальных отходов региона. На сегодняшний день 100% содержимого из контейнеров в каждом населённом пункте и у каждого дома, куда способен проехать мусоровоз, поступают на эти объекты и сортируются. Затем полезные материалы отправляются на вторичную переработку»,отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».