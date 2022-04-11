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Обработаны тысячи тонн отходов: первые итоги работы ишимского МСЗ

11 апреля 10:14
Фото: «ТЭО»
Коллектив ишимского мусоросортировочного завода уже год заботится об экологии Тюменской области. За первые 300 дней в Ишиме обработали 23,5 тысячи тонн коммунальных отходов, подготовили и отправили на мусороперерабатывающие предприятия больше 120 фур вторсырья.

«Мусоросортировочный завод в Ишиме — третий по величине в Тюменской области. Все три МСЗ — ишимский, тобольский и тюменский, а также мусороперегрузочная станция в Ялуторовске, работая в комплексе, обеспечивают обработку всех коммунальных отходов региона. На сегодняшний день 100% содержимого из контейнеров в каждом населённом пункте и у каждого дома, куда способен проехать мусоровоз, поступают на эти объекты и сортируются. Затем полезные материалы отправляются на вторичную переработку»,отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Например, из отходов, которые ежедневно привозят на ишимский завод из 11 муниципалитетов — это Ишим, Ишимский, Армизонский, Аромашевский, Абатский, Бердюжский, Викуловский, Голышмановский, Казанский, Сорокинский и Сладковский районы, отбирают около 10 различных видов вторичных материалов. Лидером по популярности у переработчиков за это время стал картон — почти 500 тонн уже вовлечено во вторичное использование. Также среди востребованного вторсырья можно отметить бой стекла, светлый ПЭТ и чёрный металлолом.

#Новости#ООО "ТЭО"#Валерия Карашлийска#Общество
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