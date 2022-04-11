Минфин РФ не планирует выпускать ОФЗ в 2022 году

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, сегодня нет необходимости и смысла в том, чтобы занимать на рынках. Он отметил, что цена таких заимствований была бы крайне высокой. Также он заявил, что Россия изменила бюджетную политику, и все доходы, которые поступают в бюджет, включая нефтегазовые и ненефтегазовые, являются источником для наших расходов и ресурсом для погашения обязательств, передает iz.ru.