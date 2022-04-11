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Минфин РФ не планирует выпускать ОФЗ в 2022 году

11 апреля 08:30
Фото: piqsels.com
Министерство финансов РФ отказалось от выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на внутреннем и на внешнем рынках.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, сегодня нет необходимости и смысла в том, чтобы занимать на рынках. Он отметил, что цена таких заимствований была бы крайне высокой. Также он заявил, что Россия изменила бюджетную политику, и все доходы, которые поступают в бюджет, включая нефтегазовые и ненефтегазовые, являются источником для наших расходов и ресурсом для погашения обязательств, передает iz.ru.

По словам Силуанова, в будущем Минфин, скорее всего, будет выпускать бумаги на внутреннем рынке.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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