Михаил Мишустин рассказал о новых мерах по поддержке Забайкальского края

Как сообщает zabrab75.ru со ссылкой на информацию, озвученную Михаилом Мишустиным, в первую очередь это касается арендного жилья для молодых специалистов, а конкретнее, возможности получить субсидию на арендное жилье с правом последующего медленного выхода на возможность его выкупить. Речь также о качественном высшем образовании, развитии экономики, возведении гостиниц, центров услуг для МСП, возможности получить льготные займы, чтобы стала выше производительность труда.
"И конечно, это целый комплекс демографических мер - поддержка детей, поддержка семей с детьми, санитарная авиация", - уточнил премьер.
Ранее со слов полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева стало известно, что прорабатывается целый перечень антикризисных мер, направленных на защиту экономики и социальной сферы Дальнего Востока от влияния санкций.
Как напомнил Трутнев, Россия вынуждена жить в условиях, когда идет санкционное давление некоторых западных стран. Трутнев считает важнейшей задачей, чтобы российское правительство, руководство субъектов и муниципалитетов могло обеспечить людям нормальную жизнь. Чтобы противодействовать санкционному давлениею, правительство работает в этом направлении ежедневно. А в разработанный план мероприятий вошло уже свыше ста пунктов.
«Общий объем помощи – более одного триллиона рублей», – назвал цифру полпред в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку.
Под его руководством чиновники стараются свести к минимуму бюрократические барьеры, чтобы их не был вынужден преодолевать как крупный, так и малый бизнес. Так, запрещены плановые проверки предпринимателей контролирующими органами. В ручном режиме уточняется и увеличивается перечень системообразующих предприятий, напрямую получающих финансовую помощь из федерального бюджета. А у резидентов ТОР и СПВ будет возможность получить на субсидирование процентной ставки по кредитам свыше 20 миллиардов рублей.
Помимо этого, Минпромторг и Минтранс начали работу по поручению Юрия Трутнева, направленную на получение в приоритетном порядке необходимого количества самолетов отечественного производства единой дальневосточной авиакомпанией «Аврора». За счет этого появится гарантия транспортной связанности и доступности регионов Дальнего Востока. До будущего года в них должно быть построено 96 социальных объектов, включая школы, больницы, спортивные центры, дома культуры и творчества. В нынешнем году с помощью дальневосточной субсидии должна быть благоустроена одна тысяча дворов в регионах ДФО.
Еще власти смогли сохранить там самую низкую ставку по дальневосточной ипотеке. Ее размер - два процента годовых. И это еще не считая того, что идет прямая поддержка населения. Напомним, что по инициативе российского президента в РФ проведут индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, зарплат бюджетников и пенсий.
А власти Забайкальского края первые в ДФО объявили о предоставлении отсрочки по УСН, которая доступна производственным предприятиям, строителям, сельскохозяйственному бизнесу и общепиту. Еще власти края и представители всех основных торговых сетей планируют заключить меморандум, по которому будет ограничена торговая наценка на ряд социально значимых товаров, чтобы стабилизировались цены.