Михаил Мишустин рассказал о новых мерах по поддержке Забайкальского края

Под его руководством чиновники стараются свести к минимуму бюрократические барьеры, чтобы их не был вынужден преодолевать как крупный, так и малый бизнес. Так, запрещены плановые проверки предпринимателей контролирующими органами. В ручном режиме уточняется и увеличивается перечень системообразующих предприятий, напрямую получающих финансовую помощь из федерального бюджета. А у резидентов ТОР и СПВ будет возможность получить на субсидирование процентной ставки по кредитам свыше 20 миллиардов рублей.