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Машина Росгвардии попала в ДТП в центре Тюмени

11 апреля 05:24
Фото: «Наш город»
Сегодня утром, 11 апреля, на одном из перекрестков в центре Тюмени, около отеля Hilton, случилось ДТП с двумя машинами, одна из которых принадлежит Управлению Росгвардии по Тюменской области. По снимкам, сделанным очевидцем аварии, видно, что у обоих автомобилей серьезные технические повреждения.
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Тюмень

В частности, у черного джипа частично оторван капот, вдребезги разбиты фары и напрочь снесен номерной знак. Под иномаркой видны подтеки жидкости, вытекшей из разбитого радиатора.

Машина Росгвардии, на первый взгляд, пострадала меньше: поврежден капот, по лобовому стеклу расползаются трещины.

Фото: «Наш город»

Джип стоит практически на дороге, в то время как росгвардейское авто оказалось на тротуаре.

По словам очевидцев, на этом перекрестке часто «бьются» машины. Вот и на этот раз, по всей вероятности, столкновение произошло, потому что один из участников дорожного движения не пропустил другого.

Фото: «Наш город»

Есть ли пострадавшие, в настоящий момент неизвестно.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

«Наш город» отправил запросы в пресс-службы регионального Управления Госавтоинспекции и областного Управления Росгвардии, ответы ожидаются.

Обновление 10:48.

«Проводится проверка. Предварительно известно, что автомобиль Мицубиши не предоставил приоритет служебному автотранспорту группы задержания, двигавшегося с включенными спецсигналами на вызов по сработке тревожной сигнализации. Подробные обстоятельства случившегося выясняются»,сообщили «Нашему городу» в пресс-службе Управления Росгвардии.

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