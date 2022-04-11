Машина Росгвардии попала в ДТП в центре Тюмени

В частности, у черного джипа частично оторван капот, вдребезги разбиты фары и напрочь снесен номерной знак. Под иномаркой видны подтеки жидкости, вытекшей из разбитого радиатора.
Машина Росгвардии, на первый взгляд, пострадала меньше: поврежден капот, по лобовому стеклу расползаются трещины.
Джип стоит практически на дороге, в то время как росгвардейское авто оказалось на тротуаре.
По словам очевидцев, на этом перекрестке часто «бьются» машины. Вот и на этот раз, по всей вероятности, столкновение произошло, потому что один из участников дорожного движения не пропустил другого.
Есть ли пострадавшие, в настоящий момент неизвестно.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
«Наш город» отправил запросы в пресс-службы регионального Управления Госавтоинспекции и областного Управления Росгвардии, ответы ожидаются.
Обновление 10:48.
«Проводится проверка. Предварительно известно, что автомобиль Мицубиши не предоставил приоритет служебному автотранспорту группы задержания, двигавшегося с включенными спецсигналами на вызов по сработке тревожной сигнализации. Подробные обстоятельства случившегося выясняются»,сообщили «Нашему городу» в пресс-службе Управления Росгвардии.