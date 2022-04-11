Криминалист назвал методы пресечения убийств в среде заключённых

Как рассказал Игнатов изданию NEWS.ru, конфликты среди заключенных, при которых, в том числе, происходят убийства, не появляются сами по себе. Обычно у них есть организатор — человек, который пользуется авторитетом среди заключенных. Как правило, это вор в законе с определенными рычагами влияния на окружающих. Такими рычагами могут быть: отрицательное отношение к администрации колонии, борьба между кланами — кому главенствовать в исправительном учреждении, конфликты на национальной почве.