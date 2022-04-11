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Криминалист назвал методы пресечения убийств в среде заключённых

11 апреля 13:30
Фото: piqsels.com
Бывший оперативный сотрудник МВД РФ, криминалист Михаил Игнатов прокомментировал информацию о массовой драке в ИК-4 под Саратовом, где погиб один заключенный.

Как рассказал Игнатов изданию NEWS.ru, конфликты среди заключенных, при которых, в том числе, происходят убийства, не появляются сами по себе. Обычно у них есть организатор — человек, который пользуется авторитетом среди заключенных. Как правило, это вор в законе с определенными рычагами влияния на окружающих. Такими рычагами могут быть: отрицательное отношение к администрации колонии, борьба между кланами — кому главенствовать в исправительном учреждении, конфликты на национальной почве.

Видимо, сообщил Михаил Игнатов, дипломатическим путем договориться не получилось, и тогда перешли к массовым беспорядкам. Из-за этого исправительную колонию могут расформировать, полностью поменять руководство и контингент.

После инцидента в ИК-4 могут прибыть комиссии ФСИН, следователи из прокуратуры и СК РФ. Игнатов отметил, что такого рода случаи должны предупреждать руководители колоний, получать упреждающие сведения о готовящихся акциях, «раскидывать» авторитетов по другим исправительным учреждениям, лишать их поддержки со стороны заключенных.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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