«20 главных событий России за 20 лет»: Цифровизация страны

А сегодня МФЦ стали последним бастионом между человеком и цифровой ведомственной экосистемой. Многие, получив авторизованный аккаунт на Госуслугах, годами могут не коммуницировать с чиновниками. Перечень документов и процессов, переведенных с бумаги в двоичный код, расширяется с немыслимой скоростью. Регистратура поликлиники, приемный отдел соцзащиты, справочная кадастровой службы теперь доступны на дисплее персонального гаджета. В очередях стоят не люди, а нули и единицы. Федеральная информационная система определяет, в какое ведомство адресовать запрос, помогает без помарок заполнить заявление по шаблону, сформировать исчерпывающий пакет документов, выбрать удобное приемное время и главное – получить ответ в жесткие установленные законом сроки. Уже оцифрованы трудовые книжки, медицинские полисы, пенсионные свидетельства и свидетельства прав собственности на недвижимое имущество, ПТСки, полисы ОСАГО. В 2022-ом году в России начинают выдавать электронные гражданские паспорта, объединяющие всю кипу личных бумаг на одном чипе.