В Тобольске пациентам проводят операции на венах и артериях

Операции на венах и артериях в областной больнице проводят сосудистые хирурги Максим Щукин и Самандар Бозоров, которых пригласили из Тюмени и Новосибирска. Они не только проводят операции, но и ведут прием пациентов в поликлинике.
Как рассказывают сами хирурги, чаще всего в работе с тоболяками им приходится сталкиваться с атеросклерозом аорты и артерий нижних конечностей.
Стоит отметить, что врачи-сосудистые хирурги провели 20 операций, в этом году запланировано еще 155.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.