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В Тобольске пациентам проводят операции на венах и артериях

10 апреля 05:47
Фото: Областной департамент здравоохранения.
До 2021 года пациентов из Тобольска отправляли в Тюмень для лечения сосудистых патологий. С конца прошлого года жители района могут получить помощь в ОБ№ 3, сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Операции на венах и артериях в областной больнице проводят сосудистые хирурги Максим Щукин и Самандар Бозоров, которых пригласили из Тюмени и Новосибирска. Они не только проводят операции, но и ведут прием пациентов в поликлинике.

Как рассказывают сами хирурги, чаще всего в работе с тоболяками им приходится сталкиваться с атеросклерозом аорты и артерий нижних конечностей.

Стоит отметить, что врачи-сосудистые хирурги провели 20 операций, в этом году запланировано еще 155.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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