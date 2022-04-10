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Тюменский блогер Эдуард Филиппов открыл ларек по продаже шаурмы по авторскому рецепту

10 апреля 13:04
Фото: Эдуард Филиппов Вконтакте
Эдуард Филиппов открыл в Тюмени ларек с шаурмой, приготовленной по авторскому рецепту. Ролик с открытием заведения блогер опубликовал в соцсетях.
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Тюмень

«Сам несколько недель подбирал рецептуру, сам перепробовал килограммы разного вида шаурмы и остановился на одном рецепте. Храню его в секрете, но могу сказать, что мясо мы обжариваем на плите, а не на гриле. Так оно быстрее обжаривается и хранить его не надо, быстро раскупают», — рассказал Эдуард Филиппов «Нашему городу».

Стоит отметить, что блогер также принимал участие в избирательной компании партии «Новые люди», однако ему не удалось зарегистрироваться. Эдуард Филиппов участвовал в нескольких телешоу, например в «Давай поженимся». Также он однажды прокатился по улицам областной столицы в ванной.

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