Тюменский блогер Эдуард Филиппов открыл ларек по продаже шаурмы по авторскому рецепту

«Сам несколько недель подбирал рецептуру, сам перепробовал килограммы разного вида шаурмы и остановился на одном рецепте. Храню его в секрете, но могу сказать, что мясо мы обжариваем на плите, а не на гриле. Так оно быстрее обжаривается и хранить его не надо, быстро раскупают», — рассказал Эдуард Филиппов «Нашему городу».