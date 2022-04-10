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Тюменские хирурги «собрали по частям» грудную клетку пациентки после ДТП

10 апреля 06:52
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
В отделение ОКБ№ 2 поступила 57-летняя жительница Кургана. Женщина попала в тяжелую аварию, после чего ее доставили в медучреждение с переломами ребер и другими травмами, сообщают в департаменте здравоохранения. Женщине было тяжело дышать самой.

«Удар во время аварии привёл к двусторонним переломам, в результате которых каркас грудной клетки больше не был соединён, и появилось „рёберное окно“», — отметил заведующий хирургическим отделением № 1 ОКБ № 2 Денис Патрашков. Такие травмы и состояние пациентки представляли угрозу для ее жизни. Женщину подключили к аппарату ИВЛ.

Как только состояние пациентки стабилизировалось, врачи установили в ее грудной клетке специальную металлическую конструкцию. Существовал риск повредить легкие пострадавшей, однако специалисты справились со всеми этапами хирургического вмешательства.

Сегодня 57-летнюю жительницу Кургана выписали из больницы. Уже через полгода грудная клетка женщины вернётся в анатомически правильное положение, после чего врачи удалят металлические пластины.

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