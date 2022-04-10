Тюменские хирурги «собрали по частям» грудную клетку пациентки после ДТП

«Удар во время аварии привёл к двусторонним переломам, в результате которых каркас грудной клетки больше не был соединён, и появилось „рёберное окно“», — отметил заведующий хирургическим отделением № 1 ОКБ № 2 Денис Патрашков. Такие травмы и состояние пациентки представляли угрозу для ее жизни. Женщину подключили к аппарату ИВЛ.