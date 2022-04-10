ТОП-3 недели: зарплаты контрактников, инцидент с SuperJet-100, убийство тюменца

Во время мероприятия Куличков рассказал о результатах осеннего призыва и планах на текущий призыв. По его словам, в Тюменской области будет призвано примерно 1600 человек и это количество норма для региона.
Военный комиссар подчеркнул, что солдаты, работающие по контракту, получают до 200 000 рублей в месяц. В некоторых случаях сумма может быть выше в зависимости от звания и должности.
В начале недели в СМИ появилась информация, что самолёт рейса Тюмень-Москва подал сигнал тревоги. Отмечается, что тревожные сведения появились, когда авиалайнер находился в небе над Кировской областью.
По неподтверждённым данным, неизвестные сообщили об угрозе взрыва самолёта, который должен приземлиться в российской столице в 17:00 по тюменскому времени.
Рейс завершился благополучно. SuperJet-100 совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево.
По сообщениям пресс-службы регионального управления СКР, инцидент произошёл 20 марта в жилом доме. Отмечается, что женщина 1981 года рождения поссорилась с мужчиной. После этого тюменка нанесла удар ножом. Пострадавший скончался на месте преступления.
В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.