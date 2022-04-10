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ТОП-3 недели: зарплаты контрактников, инцидент с SuperJet-100, убийство тюменца

10 апреля 16:13
Фото: 1MI
На ушедшей неделе читатели «Нашего города» чаще всего читали новости о пресс-конференции военного комиссара Тюменской области, инциденте во время рейса Тюмень — Москва и убийстве мужчины на улице 30 лет Победы.
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Тюмень

Пресс-конференция с военным комиссаром Тюменской области Алексеем Куличковым

Во время мероприятия Куличков рассказал о результатах осеннего призыва и планах на текущий призыв. По его словам, в Тюменской области будет призвано примерно 1600 человек и это количество норма для региона.

Военный комиссар подчеркнул, что солдаты, работающие по контракту, получают до 200 000 рублей в месяц. В некоторых случаях сумма может быть выше в зависимости от звания и должности.

Военком Тюменской области назвал зарплаты контрактников и норму призыва в ВС
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Инцидент с лайнером SuperJet-100

В начале недели в СМИ появилась информация, что самолёт рейса Тюмень-Москва подал сигнал тревоги. Отмечается, что тревожные сведения появились, когда авиалайнер находился в небе над Кировской областью.

По неподтверждённым данным, неизвестные сообщили об угрозе взрыва самолёта, который должен приземлиться в российской столице в 17:00 по тюменскому времени.

Рейс завершился благополучно. SuperJet-100 совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево.

Лайнер SuperJet-100 рейса Тюмень — Москва подал сигнал тревоги
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Убийство тюменца на улице 30 лет Победы

По сообщениям пресс-службы регионального управления СКР, инцидент произошёл 20 марта в жилом доме. Отмечается, что женщина 1981 года рождения поссорилась с мужчиной. После этого тюменка нанесла удар ножом. Пострадавший скончался на месте преступления.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

В Тюмени на 30 лет Победы женщина убила мужчину
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#Новости#Тюмень#Итоги недели#Сергей Антонов#Общество
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