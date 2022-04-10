Скончался доцент ТюмГУ Игорь Муравьёв

За годы работы Игорь Борисович участвовал в более 20 научных конференциях, а также готовил бакалавров и специалистов к выпуску.
В 2017 году он стал победителем конкурса на создание регионального центра компетенций, благодаря которому преподаватели и специалисты смогли повышать свою квалификацию в области онлайн-обучения. Муравьев Игорь Борисович также занимался развитием дистанционного обучения в ТюмГУ.
Помимо того, преподаватель помогал развивать студенческое олимпиадное движение.
«Искренне скорбим по поводу безвременной кончины Муравьева Игоря Борисовича, кандидата философских наук, старшего преподавателя кафедры философии Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ. Соболезнуем родным и близким. Будем помнить как известного ученого-философа, талантливого педагога, прекрасного человека. Светлая память», — ректорат Тюменского государственного университета.
Редакция «Нашего города» выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Игоря Муравьева.