Скончался доцент ТюмГУ Игорь Муравьёв

В 2017 году он стал победителем конкурса на создание регионального центра компетенций, благодаря которому преподаватели и специалисты смогли повышать свою квалификацию в области онлайн-обучения. Муравьев Игорь Борисович также занимался развитием дистанционного обучения в ТюмГУ.