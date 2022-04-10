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На неделе в Тюмени потеплеет до +19

10 апреля 16:08
Фото: 1Mi
По данным Гисметео, с 11 по 17 апреля в Тюмени ожидается потепление и переменная облачность. Так, в понедельник температура воздуха будет колебаться в районе +8 градусов. Скорость ветра составит 11 метров в секунду.

Во вторник температура незначительно поднимется, в среду ветер усилится до 13 метров в секунду. Небо будет затянуто тучами, но первые три дня недели синоптики не ожидают осадков. Также в среду произойдет потепление до +14 градусов.

В четверг температура воздуха будет держаться в районе +14 градусов, возможны небольшие осадки. Самым теплым днем на неделе будет пятница, температура воздуха поднимется до +19 градусов, скорость ветра будет достигать 14 метров в секунду.

В выходные температура воздуха упадет сначала до +13 градусов (суббота), а потом до +6(воскресенье).

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