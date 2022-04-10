На неделе в Тюмени потеплеет до +19

Во вторник температура незначительно поднимется, в среду ветер усилится до 13 метров в секунду. Небо будет затянуто тучами, но первые три дня недели синоптики не ожидают осадков. Также в среду произойдет потепление до +14 градусов.
В четверг температура воздуха будет держаться в районе +14 градусов, возможны небольшие осадки. Самым теплым днем на неделе будет пятница, температура воздуха поднимется до +19 градусов, скорость ветра будет достигать 14 метров в секунду.
В выходные температура воздуха упадет сначала до +13 градусов (суббота), а потом до +6(воскресенье).