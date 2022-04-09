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В Тюменской области двух пенсионерок обманули на 500 тысяч рублей

9 апреля 11:25
Фото: 1Mi
Как сообщают в УМВД по Тюменской области, пожилых тюменок обманули более чем на 500 тысяч рублей. Пенсионерки обратились в полицию после того, как у них украли деньги и золотые изделия.
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Тюмень

Сотрудники ведомства выяснили, что женщина подходила к пострадавшим на улице и начинала с ними разговор. Она говорила пенсионеркам, что на их детей лежит порча, но снять проклятье можно только у нее. Обряд подозреваемая проводила у женщин на дому.

«В квартире злоумышленница просила для церемонии все денежные сбережения и золотые украшения. Доверчивые пенсионерки отдавали требуемое», — сообщают в МВД. После того, как злоумышленница забирала необходимые ценности, она незамедлительно уходила. Пенсионерки поняли, что их обманули, и обратились в полицию.

Полицейские задержали подозреваемую. Как выяснилось, 58-летняя жительница Омска ездила в Тюмень для заработка на доверчивых пенсионерках. На данный момент она находится под стражей.

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