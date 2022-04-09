В Тюменской области двух пенсионерок обманули на 500 тысяч рублей

Сотрудники ведомства выяснили, что женщина подходила к пострадавшим на улице и начинала с ними разговор. Она говорила пенсионеркам, что на их детей лежит порча, но снять проклятье можно только у нее. Обряд подозреваемая проводила у женщин на дому.