В Тюменской области двух пенсионерок обманули на 500 тысяч рублей

Сотрудники ведомства выяснили, что женщина подходила к пострадавшим на улице и начинала с ними разговор. Она говорила пенсионеркам, что на их детей лежит порча, но снять проклятье можно только у нее. Обряд подозреваемая проводила у женщин на дому.
«В квартире злоумышленница просила для церемонии все денежные сбережения и золотые украшения. Доверчивые пенсионерки отдавали требуемое», — сообщают в МВД. После того, как злоумышленница забирала необходимые ценности, она незамедлительно уходила. Пенсионерки поняли, что их обманули, и обратились в полицию.
Полицейские задержали подозреваемую. Как выяснилось, 58-летняя жительница Омска ездила в Тюмень для заработка на доверчивых пенсионерках. На данный момент она находится под стражей.