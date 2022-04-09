В Тюмени действует больше 1 000 строительных компаний

«С 1 марта заключено 97 договоров на сумму 5 млрд рублей. Работа по всем контрактам ведётся. При этом стоит серьёзная задача по импортозамещению оборудования. Многие организации готовы при поддержке Правительства Тюменской области разрабатывать и внедрять производства товаров на территории региона»отмечают в ведомстве.
Пока серьёзной остаётся проблема банковских кредитов, процентная ставка ЦБ РФ составляет 17%, а кредитные учреждения выдают займы под 30-40%. Субъекты МСП могут рассчитывать на кредиты под 10-13% в рамках региональных соглашений.
Также напомним, что в Тюменской области утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области на 2019–2023 годы. В рамках программы в Тюменской области в срок до конца 2023 предусмотрено расселить все многоквартирные дома, признанные в установленном порядке до 1 января 2017 аварийными и подлежащими сносу.