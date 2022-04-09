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Тюменские волонтеры учатся создавать уникальные бренды

9 апреля 14:50
Фото: Photo by Lucas Hoang on Unsplash
Тюменские волонтеры учатся создавать уникальные бренды, сообщает «Вслух.ру». В рамках проекта «Арт-изба» пенсионеры смогут обучиться вязанию, шитью и работе в лоскутной технике.
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Тюмень

Специально для учеников серебряного возраста были приглашены дизайнеры. Как рассказала «Вслух.ру» начальник отдела Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Ксения Шефер, тюменские дизайнеры поделились знаниями о создании одежды, которую хочется носить.

Пенсионеры усвоили не только теорию, но и на практике научились наносить пленочные логотипы на одежду. Урок проходил под контролем специалиста.

В мае текущего года продукция участников проекта «Арт-изба» будет представлена на специальной ярмарке. Средства, которые будут выручены с продажи товаров, пойдут в благотворительный фонд.

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