Тюменские волонтеры учатся создавать уникальные бренды

Специально для учеников серебряного возраста были приглашены дизайнеры. Как рассказала «Вслух.ру» начальник отдела Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Ксения Шефер, тюменские дизайнеры поделились знаниями о создании одежды, которую хочется носить.
Пенсионеры усвоили не только теорию, но и на практике научились наносить пленочные логотипы на одежду. Урок проходил под контролем специалиста.
В мае текущего года продукция участников проекта «Арт-изба» будет представлена на специальной ярмарке. Средства, которые будут выручены с продажи товаров, пойдут в благотворительный фонд.